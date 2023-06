Titan: Πιθανό «μαύρο κουτί» που θα αποκαλύψει τα αίτια της τραγωδίας τα συντρίμμια και τα λείψανα που βρέθηκαν

Ένα «μαύρο κουτί» που θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας του Titan με πέντε νεκρούς, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του υποβρυχίου Στόκτον Ρας, ενδεχομένως στις τελευταίες στιγμές των επιβατών του, μπορεί να αποτελέσουν τα συντρίμμια και τα λείψανα που εντοπίστηκαν.



Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών του Καναδά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω στο CNN, λέγοντας ότι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνά του θα δοθούν στη δημοσιότητα προσεχώς «όπως είναι εύλογο».

«Εικαζόμενα ανθρώπινα λείψανα» ήταν μεταξύ των συντριμμιών και των αποδεικτικών στοιχείων που ανακτήθηκαν από τον πυθμένα του Ατλαντικού ανακοίνωσε από πλευράς της την Τετάρτη η αμερικανική ακτοφυλακή.

Large side panel offloaded. It has white tarp covering part of the panel. What looks like metal legs now being offloaded pic.twitter.com/fFqJ6qv5eU



Τα λείψανα ανασύρθηκαν «μέσα από τα συντρίμμια» του υποβρυχίου, ανέφερε η ακτοφυλακή σε δελτίο τύπου - μια ανακοίνωση που έρχεται σχεδόν μια εβδομάδα αφότου οι αρχές διαπίστωσαν ότι το βαθυσκάφος με προορισμό το ναυάγιο του Τιτανικού είχε συνθλιβεί στον Βόρειο Ατλαντικό, σκοτώνοντας και τους πέντε επιβαίνοντες.



Τα λείψανα, που θα αναλυθούν από ιατρικούς εμπειρογνώμονες, ήταν μεταξύ των στοιχείων από το υποβρύχιο που έφτασαν σε μια καναδική προβλήτα την Τετάρτη.



Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Διερεύνησης Θαλασσίων Ατυχημάτων των ΗΠΑ Τζέισον Νοϊμπάουερ τόνισε ότι «τα ευρήματα θα προσφέρουν στους ερευνητές από διάφορες διεθνείς αρχές κρίσιμης σημασίας πληροφορίες για το πώς προκλήθηκε το δυστύχημα. Απομένει να γίνει πάρα πολλή δουλειά προκειμένου να κατανοηθούν όλοι οι παράγοντες που οδήγησαν στην καταστροφική απώλεια του Titan. Τα στοιχεία που θα αποκαλυφθούν θα συμβάλλουν ώστε μια παρόμοια τραγωδία να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά».



Debris and presumed human remains from the Titan submersible have been recovered and returned to land, the U.S. Coast Guard announced Wednesday, nearly a week after a search-and-rescue operation ended and the vessel’s five passengers were presumed dead. https://t.co/6NJiKLON93 pic.twitter.com/YGo9xmwuMO