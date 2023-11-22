Η Χαμάς εξέφρασε ικανοποίηση σήμερα για τη συμφωνία να κηρυχθεί «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Λωρίδα της Γάζας, που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση του Ισραήλ και προβλέπει την ανταλλαγή τουλάχιστον 50 ισραηλινών και αλλοδαπών ομήρων που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα με παλαιστίνιους φυλακισμένους, κυρίως γυναίκες και παιδιά.

«Οι διατάξεις αυτής της συμφωνίας καταρτίστηκαν με βάση το όραμα της αντίστασης και την αποφασιστικότητά της να υπηρετήσει τον λαό μας και να ενισχύσει την επιμονή του έναντι της επίθεσης», ανέφερε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Επιβεβαιώνουμε πως θα παραμείνουμε με το δάκτυλο στη σκανδάλη και ότι τα τάγματα των θριαμβευτών μας θα παραμείνουν σε επιφυλακή», προειδοποίησε η Χαμάς.

Δυνάμει της συμφωνίας, αναμένεται να εισέλθουν εκατοντάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, ιατρικό υλικό και καύσιμα σε όλα τα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, πάντα κατά την ανακοίνωση της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

