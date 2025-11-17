Τι είπε ο Μπάρον Τραμπ στην περιβόητη χειραψία με τον Μπάιντεν;

Ο Έρικ Τραμπ αποκάλυψε τι είπε ο 19χρονος Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν κατά την ορκωμοσία του πατέρα του. Τη στιγμή εκείνη είχε φανεί πως ο Μπάρον ψιθύρισε κάτι στο αυτί του Μπάιντεν, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα social media. Σύμφωνα με τον Έρικ, ο Μπάρον του είπε κάτι πολύ ευγενικό, όπως «συγχαρητήρια και καλή τύχη», και όχι κάτι προσβλητικό, όπως υπέθεταν κάποιοι, ίσως λόγω του μορφασμού του προσώπου του πρώην προέδρου του ΗΠΑ.

Η στάση του Μπάρον να δώσει το χέρι στον Μπάιντεν και στην Κάμαλα Χάρις χαρακτηρίστηκε από πολλούς «ευγενική» και «ώριμη», με χρήστες να επαινούν τον τρόπο που έχει μεγαλώσει. Παράλληλα, αναφορές ανέφεραν ότι ο Μπάρον αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες στο πανεπιστήμιο λόγω της επιστροφής του πατέρα του στον Λευκό Οίκο, ενώ κυκλοφόρησαν και φήμες ότι είχε κλείσει έναν ολόκληρο όροφο του Trump Tower για ένα ραντεβού, κυρίως για λόγους ασφαλείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πρόσφατα ότι ο γιος του «είναι καλά», ενώ ο Μπάρον σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων στο Stern School of Business και αναμένεται να αποφοιτήσει το 2028.

Πηγή: skai.gr

