Ρομαντικό ραντεβού στον Πύργο Τραμπ βγήκε ο γιος του Ντόναλντ και της Μελάνια, σύμφωνα με το Page Six.

Το συγκεκριμένο μέρος επιλέχθηκε για τον 19χρονο Μπαρόν για λόγους ασφαλείας, με τον ίδιο να έχει στη διάθεσή του έναν ολόκληρο όροφο, όπως επισήμανε μια πηγή.

Ο νεαρός Τραμπ ζει στην Ουάσινγκτον. Η εφημερίδα New York Post ανέφερε αποκλειστικά ότι ο Μπάρον διαμένει στον Λευκό Οίκο ενώ παρακολουθεί μαθήματα στην πανεπιστημιούπολη του NYU στην Ουάσινγκτον.

Τον περασμένο Απρίλιο, μια πηγή είπε στο Page Six ότι ο Barron δεν μπορούσε να δώσει τον αριθμό του τηλεφώνου του σε νέους φίλους από το κολέγιο αφού φοβόταν ότι θα διαρρεύσει στο κοινό. Aντ' αυτού συνομιλούσε με φίλους στην πλατφόρμα συνομιλίας της κονσόλας παιχνιδιών Xbox.

Εξήγησαν ότι όσον αφορά τον προσωπικό του αριθμό, «δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα αξίζει».

«Αν οι άνθρωποι πάρουν τον αριθμό, θα τον δώσουν και μετά ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα καλούν ασταμάτητα», είπαν. «Θα πρέπει να αλλάζει τον αριθμό συνεχώς και θα γίνεται ένα γαϊτανάκι».

Πηγή: skai.gr

