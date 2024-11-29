Λογαριασμός
Viral η ομοιότητα του Μπάρον Τραμπ με… τον Μέγα Αλέξανδρο

Μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση μετράει ήδη 2 εκατομμύρια προβολές! 

Viral: Ο Μπάρον Τραμπ μοιάζει με… τον Μέγα Αλέξανδρο

Το τελευταίο διάστημα, ο μικρότερος γιος του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ βρίσκετια όλο και πιο συχνά στα φώτα της δημοσιότητας, ειδικά μετά την 7 Νοεμβρίου που στάθηκε στη σκηνή μαζί τον πατέρα του τη νύχτα της εκλογικής του νίκης στις ΗΠΑ. 

μπαρόν τραμπ

Κάποιος πολύ παρατηρητικός χρήστης του Χ διαπίστωσε ότι, προφίλ ο 17χρονος Μπάρον είναι «φτυστός» με τον Μέγα Αλέξανδρο. Έκανε κολάζ δύο φωτογραφίες και η ανάρτησή του έγινε Viral – μέσα σε λίγες ώρες μετράει ήδη 2 εκατομμύρια προβολές! 

Πηγή: skai.gr

