Ο Μπάρον, ο μικρότερος γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε τις σπουδές του, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, μετά τις δηλώσεις του πατέρα του ότι θα σπουδάσει στο Stern School of Business το οποίο θεωρείται μία από τις κορυφαίες σχολές της χώρας.

«Έγινε δεκτός σε πολλά κολέγια» είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ σε βίντεο στη Daily Mail. «Είναι ένας πολύ έξυπνος τύπος και θα πάει στο Stern School of Business, που είναι μία υπέροχη σχολή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης».

Ο Μπάρον Γουίλιαμ Τραμπ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20 Μαρτίου του 2006 και είναι το μοναδικό παιδί που έχει αποκτήσει ο Τραμπ με τη σύζυγό του, Μελάνια Κνάους.

«Είναι ένα πολύ ικανό παιδί, αλλά δεν είναι πια παιδί. Απλώς έχει περάσει σε κάτι πέρα από την παιδική ηλικία. Τα πάει περίφημα» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

