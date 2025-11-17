Η Γερμανία αγοράζει το καναδικό σύστημα μάχης CMS 330 αξίας 1 δισ. δολαρίων

Η Γερμανία προχωρά στην αγορά καναδικού συστήματος διαχείρισης μάχης αξίας 1 δισεκ. καναδικών δολαρίων για το Πολεμικό Ναυτικό της, όπως ανακοίνωσε ο Καναδός υπουργός Εμπορίου.

Ο υπουργός Διεθνούς Εμπορίου του Καναδά, Μανιντέρ Σίντου, ανακοίνωσε την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας (G2G) μεταξύ της Canadian Commercial Corporation (CCC) και του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εξοπλισμών για τον εξοπλισμό του Γερμανικού Ναυτικού με το σύστημα διαχείρισης μάχης CMS 330 της Lockheed Martin Canada.

Το CMS 330 αναπτύχθηκε αρχικά από τη Lockheed Martin Canada για τις καναδικές φρεγάτες κλάσης Halifax. Το σύστημα ενοποιεί αισθητήρες, οπλικά συστήματα και επικοινωνίες του πλοίου, παρέχοντας εικόνα τακτικής κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, και υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα αποστολών, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων αέρος, επιφανείας και υποβρυχίου πολέμου, αναφέρει η ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

