Τι δεν είπε ο Μενέντεζ Κόσμος 07:10, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Οι κατηγορίες εναντίον μου, είναι μόνο αυτό – κατηγορίες», είπε, χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως «πιστεύω ότι όταν τα παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία όχι μόνο θα αθωωθώ αλλά, θα είμαι ο ανώτερος γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ»