Της Αθηνάς Παπακώστα

H παραλίγο νίκη του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision το περασμένο Σάββατο (17/05) έχει οδηγήσει σειρά χωρών να ζητήσουν να επανεξεταστούν τόσο τα αποτελέσματα, όσο και το σύστημα ψηφοφορίας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τους, ζητώντας μάλιστα αυτό να αναθεωρηθεί.

Στην πρώτη γραμμή των αντιδράσεων βρίσκονται οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς στην Ιρλανδία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ισλανδία και τη Φινλανδία.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (ΕBU) εξηγεί ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις ανησυχίες των χωρών, επισημαίνει, όμως, πως τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ελέγχθηκαν και διασταυρώθηκαν με ανεξάρτητο τρόπο.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό της Eurovision με την Γιουβάλ Ραφαέλ - που επέζησε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ βρισκόταν στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα - τερμάτισε στη 14η θέση από τις εθνικές επιτροπές για να εκτοξευθεί στη συνέχεια στη 2η θέση απειλώντας να πάρει το τρόπαιο του διαγωνισμού χάρη στην ψήφο του κοινού, στην οποία τερμάτισε… πρώτο.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Guardian, τα δεδομένα streaming από τις πλατφόρμες Spotify και YouTube δείχνουν πως το τραγούδι της ισραηλινής υποψηφιότητας «New Day Will Rise» τερμάτιζε στη 19η θέση των προτιμήσεων του κοινού την εβδομάδα που προηγήθηκε της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ωστόσο, το Σάββατο κατάφερε να αποσπάσει 12αρια, τον υψηλότερο βαθμό, από τη ψηφοφορία του κοινού σε 13 χώρες.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει και το διαχειριζόμενο site από την ίδια την EBU, Eurovision News, ένα πρακτορείο της ισραηλινής κυβέρνησης πλήρωσε για διαφημίσεις και χρησιμοποίησε κρατικούς λογαριασμούς Κοινωνικής Δικτύωσης προκειμένου να ενθαρρύνουν το κοινό να ψηφίσει υπέρ της ισραηλινής υποψηφιότητας έως και 20 φορές, όσες δηλαδή και το επιτρεπτό όριο για κάθε χρήστη της τηλεψηφοφορίας (televoting). Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο.

Vote now, for resilience and hope. Vote for Yuval 🇮🇱!! pic.twitter.com/988GN5R44W — Israel in the UK 🇮🇱🤝🇬🇧 (@IsraelinUK) May 17, 2025

Κάτι τέτοιο βέβαια δεν παραβιάζει τους κανόνες. Ωστόσο, σειρά εθνικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων ζητούν αυτοί να αλλάξουν.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Βελγίου VRT τα στοιχεία δείχνουν πως υπάρχει αρκετά μεγάλη απόκλιση ανάμεσα σε όσους παρακολούθησαν τον διαγωνισμό και σε όσους ψήφισαν σε αυτόν.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τα δεδομένα, οι αριθμοί των ψήφων από το Βέλγιο αυξάνουν από το 2023 και τα 1.3 εκατομμύρια, στα 2 εκατομμύρια το 2024 και στα 2,2 εκατομμύρια το 2025. Την ίδια στιγμή, όμως, όσοι παρακολουθήσαν τη Eurovision φέτος ήταν σχεδόν οι μισοί από το 2023, καθώς το Βέλγιο δεν είχε καν προκριθεί στον τελικό.

Από την πλευρά του, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ολλανδίας, AvroTros, εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία εξηγεί πως δίνει ιδιαίτερη σημασία στη μη πολιτική αξία του διαγωνισμού αλλά σημειώνει πως παρατηρεί μία ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη επιρροή σε αυτόν εξαιτίας κοινωνικών και γεωπολιτικών πιέσεων.

Συγχρόνως, η Φινλανδία και ο ραδιοτηλεοπτικός της φορέας YleEntertainment ανακοινώνουν ότι θα ζητήσουν από την EBU να ανανεώσει τους κανόνες της ή τουλάχιστον να επανεξετάσει το υπάρχον σύστημα αυτών ώστε να εξακριβωθεί εάν επιτρέπει την όποια κατάχρηση.

Η Ισπανία, της οποίας η δημόσια τηλεόραση ξεκίνησε τη μετάδοση προβάλλοντας μήνυμα για τη Γάζα, παρά τις απειλές της EBU, ζητεί την πλήρη ανάλυση των ψήφων από τους διοργανωτές προκειμένου όπως τονίζει το RTVE να αποφευχθεί οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση.

Στη γραμμή του ισπανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα είναι και το ιρλανδικό RTÉ ζητώντας με τη σειρά του επίσης ανάλυση των ψήφων.

Και όσο η διαφάνεια της ψηφοφορίας εξακολουθεί να αμφισβητείται ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, τη Δευτέρα κάλεσε το Ισραήλ να αποβληθεί από τον μουσικό διαγωνισμό συγκρίνοντας απευθείας την κατάσταση με την αποβολή της Ρωσίας από διάφορους και διαφορετικούς διεθνείς οργανισμούς εξηγώντας πως «δεν μπορούμε να δεχόμαστε που ισχύουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά σε ό,τι αφορά στον πολιτισμό».

«Δεν θεωρώ ότι σοκαρίστηκε κανείς όταν απαιτήσαμε τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τις διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης, όπως είδαμε το Σαββατοκύριακο, της Eurovision. Λοιπόν, άρα ούτε το Ισραήλ θα έπρεπε να συμμετέχει» τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά τους μέλη από την ίδια την κοινότητα της Eurovision πιστεύουν ότι ο διαγωνισμός έχει επηρεαστεί από αλλαγές στις οποίες έχει προβεί η EBU για να διευκολύνει τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Όπως εξηγούν ακόμη και το κοινό στην αρένα είναι λιγότερο ποικιλόμορφο προκειμένου να αποτραπούν διάφορες διαμαρτυρίες κατά των Ισραηλινών ή να μην διατυπωθούν συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης.

Συγχρόνως, οι κανόνες για το κοινό όσον αφορά σε σημαίες έχουν αυστηροποιηθεί, ενώ όλοι είδαν να κάνει τον γύρο του διαδικτύου περιστατικό με διαδηλωτή υπέρ των Παλαιστινίων να δέχεται χτυπήματα σε πρόσωπο και κεφάλι ενώ να παραμένει ακινητοποιημένος από τις ομάδες ασφαλείας του διαγωνισμού.

Η EBU επιμένει πως θα λάβει σοβαρά υπόψη της κάθε ανησυχία, τονίζοντας ότι είναι σε επικοινωνία με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, ότι θα υπάρξει ευρεία συζήτηση για το θέμα, επιμένοντας συνάμα πως η διαδικασία υπήρξε αδιάβλητη.

(Με πληροφορίες BBC, The Guardian, Eurovision News)

Πηγή: skai.gr

