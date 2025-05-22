Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαιώνει την απέλαση μεταναστών στο Νότιο Σουδάν

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη την απέλαση μεταναστών, στην πλειονότητά τους υπηκόων κρατών της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, στο Νότιο Σουδάν, μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, η οποία εκτιμάται πως βρίσκεται στο χείλος της επανέναρξης εμφυλίου πολέμου, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται για τον «τελικό προορισμό» τους.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Τρίσα ΜακΛάφλιν κατηγόρησε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ομοσπονδιακό δικαστή ο οποίος διέταξε να ανασταλούν οι απελάσεις πως «αποπειράται να αναγκάσει τις ΗΠΑ να φέρουν πίσω αυτά τα τέρατα», διατεινόμενη πως όλοι οι απελαθέντες έχουν καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα.

Ομοσπονδιακός δικαστής της Βοστόνης (βορειοανατολικά) διέταξε προχθές Τρίτη την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να «διατηρήσει υπό φρούρηση και υπό τον έλεγχό της τα πρόσωπα υπό απέλαση στο Νότιο Σουδάν ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα, ώστε να εγγυηθεί την πρακτική δυνατότητα εφαρμογής της επιστροφής τους, στην περίπτωση που το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απελάσεις αυτές ήταν παράνομες».

Κατά τη διάρκεια νέας ακροαματικής διαδικασίας χθες, έκρινε πως η κυβέρνηση παραβίασε προηγούμενη απόφασή του, θεωρώντας κατά κύριο λόγο την προθεσμία που τους δόθηκε για να αμφισβητήσουν στη δικαιοσύνη τις απελάσεις τους «ξεκάθαρα ανεπαρκή», σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Λίγο πριν από την ακροαματική διαδικασία, οι αμερικανικές αρχές δημοσιοποίησαν τις ταυτότητες και τα ποινικά αδικήματα που προσάπτουν στους οκτώ απελαθέντες. Πρόκειται για δυο υπηκόους της Μιανμάρ, έναν του Βιετνάμ, έναν του Λάος, δυο της Κούβας, έναν του Μεξικού κι έναν του Νότιου Σουδάν.

«Υπάρχουν οκτώ άνθρωποι στην πτήση. Για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, δεν μπορούμε να σας πούμε ποιος θα είναι ο τελικός προορισμός των ατόμων αυτών», είπε η Τρίσα ΜακΛάφλιν, ερωτηθείσα σχετικά με τον αριθμό των απελαθέντων στο Νότιο Σουδάν.

«Επιβεβαιώνουμε ότι δεν είναι αυτός ο τελικός προορισμός τους», αποκρίθηκε όταν άλλος δημοσιογράφος επανήλθε, χωρίς να προφέρει ποτέ η ίδια το όνομα της χώρας της υποσαχάριας Αφρικής.

«Παραμένουν υπό κράτηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας», είπε η εκπρόσωπος ερωτηθείσα για την τήρηση της δικαστικής απόφασης, αρνούμενη να πει πού βρίσκονται επί του παρόντος.

«Τηρούμε τη νόμιμη διαδικασία δυνάμει του αμερικανικού Συντάγματος. Τα άτομα αυτά και οι δικηγόροι τους προειδοποιήθηκαν έγκαιρα», πρόσθεσε.

Συνήγοροι ενός υπηκόου Βιετνάμ κι ενός υπηκόου Μιανμάρ, που είναι ανάμεσα στους απελαθέντες, δήλωσαν απεναντίας ότι δεν ενημερώθηκαν παρά την προηγουμένη, ή την ίδια την ημέρα της πτήσης.

Οι δικηγόροι αυτοί κατηγόρησαν την κυβέρνηση Τραμπ πως παραβίασε απόφαση της δικαιοσύνης, διότι δεν έδωσε στους εντολείς τους την «ευκαιρία υποβολής αίτησης για (διεθνή) προστασία στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων».

Σε υπόθεση που προέβλεπε πιθανή απέλαση στη Λιβύη, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τον Απρίλιο οποιαδήποτε απέλαση σε τρίτη χώρα να μην προχωρά προτού δοθεί η δυνατότητα υποβολής τέτοιας αίτησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητά του, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό».

Ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους επικαλέστηκε νόμο του 1798 περί «αλλοδαπών εχθρών» για να δικαιολογήσει την απέλαση στο Ελ Σαλβαδόρ κάπου 250 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους υπηκόων Βενεζουέλας, που κατηγόρησε πως ανήκαν σε συμμορία.

Όμως η υπόσχεσή του να απελάσει «εκατομμύρια» μετανάστες προσκρούει σε ή επιβραδύνεται από αποφάσεις της δικαιοσύνης, ανάμεσά τους αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, παρότι πλειοψηφούν σ’ αυτό συντηρητικοί δικαστές — τρεις από τους οποίους διόρισε ο ίδιος στην προηγούμενη θητεία του.

