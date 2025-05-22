Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν σήμερα την ανατολική Αυστραλία, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες πλημμύρες, οι οποίες εγκλώβισαν κάπου 50.000 ανθρώπους και στοίχισαν τη ζωή κατοίκου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της πολιτειακής κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Κρις Μινς.

«Πρέπει επίσης να πω ότι προετοιμαζόμαστε και για άλλα άσχημα νέα τις επόμενες 24 ώρες. Αυτή η φυσική καταστροφή είναι φρικτή για τούτη την κοινότητα», τόνισε ο κ. Μινς μιλώντας στον Τύπο.

Australia: New South Wales is grappling with some of the worst flooding in living memory. The city of Taree is practically underwater, with 48,000 people cut off, potentially for weeks - 7 Newspic.twitter.com/X5fh3q95Ts — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 21, 2025

