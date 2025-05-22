Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εκτεταμένες πλημμύρες στην ανατολική Αυστραλία - Ένας νεκρός, 50.000 εγκλωβισμένοι (Βίντεο)

«Πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για άλλα άσχημα νέα τις επόμενες 24 ώρες», τόνισε ο πρωθυπουργός της πολιτειακής κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας

Πλημμύρες στην Αυστραλία

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν σήμερα την ανατολική Αυστραλία, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες πλημμύρες, οι οποίες εγκλώβισαν κάπου 50.000 ανθρώπους και στοίχισαν τη ζωή κατοίκου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της πολιτειακής κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Κρις Μινς.

Αυστραλία πλημμύρες

«Πρέπει επίσης να πω ότι προετοιμαζόμαστε και για άλλα άσχημα νέα τις επόμενες 24 ώρες. Αυτή η φυσική καταστροφή είναι φρικτή για τούτη την κοινότητα», τόνισε ο κ. Μινς μιλώντας στον Τύπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πλημμύρες Αυστραλία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark