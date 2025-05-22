Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ξανασκεφτεί την αντίδρασή της στην κρίση την Αϊτή, χώρα που σπαράσσεται από τη βία συμμοριών, επιτιμώντας ιδίως την απραξία του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ).

«Η θεμελιώδης πρόκληση με την οποία είμαστε αντιμέτωποι στην Αϊτή είναι πως κανένας από τους υπάρχοντες διεθνείς μηχανισμούς δεν είναι φτιαγμένος για να αντιμετωπίσει αυτό το σύνολο προβλημάτων» είπε ο κ. Ρούμπιο, κατά την άποψη του οποίου η Αϊτή κατά βάση «ελέγχεται από το οργανωμένο έγκλημα».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ευχαρίστησε την Κένυα, η οποία, «πολύ θαρραλέα», ανέλαβε την ηγεσία διεθνούς δύναμης με σκοπό την αποκατάσταση της σταθερότητας στο πιο φτωχό κράτος του δυτικού ημισφαιρίου.

Ωστόσο, υπογράμμισε απευθυνόμενος στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο ΟΑΚ, ο οποίος εδρεύει στην Ουάσιγκτον, θα όφειλε να κάνει περισσότερες προσπάθειες.

«Γιατί έχουμε τον ΟΑΚ αν ο ΟΑΚ δεν είναι ικανός να συγκροτήσει μια αποστολή για να καταπιαστεί με την πιο κρίσιμη περιοχή του ημισφαιρίου μας;» διερωτήθηκε, απαντώντας σε ερώτηση βουλεύτριας.

Σημείωσε ακόμη πως οι ΗΠΑ εξετάζουν κι άλλες πιθανές επιλογές, χωρίς να διευκρινίσει ποιες.

Εν αναμονή, η Ουάσιγκτον εννοεί να υποστηρίξει την ανανέωση της εντολής διεθνούς αποστολής υποστήριξης στις αϊτινές δυνάμεις ασφαλείας, υπό την ηγεσία της Κένυας, όταν το θέμα τεθεί προς συζήτηση στον ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Η διεθνής αστυνομική-στρατιωτική δύναμη είναι «μέρος της απάντησης, αλλά δεν είναι από μόνη της η απάντηση», επέμεινε ο κ. Ρούμπιο.

Η Πολυεθνική Αποστολή Υποστήριξης Ασφαλείας (ΠΑΥΑ), που άρχισε να αναπτύσσεται τον Ιούνιο του 2024 κι υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Γαλλία, αδυνατεί να περιορίσει τη βία, ελλείψει μέσων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρόσφατα χαρακτήρισε «τρομοκρατικές» οργανώσεις τις αϊτινές συμμορίες.

Η Αϊτή, στην οποία κυβερνούν μεταβατικές αρχές, γνωρίζει νέα έξαρση της βίας από τα μέσα του Φεβρουαρίου.

Συμμορίες, που ελέγχουν περί το 85% της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις τους σε τομείς που ως τώρα δεν είχαν τεθεί υπό τον έλεγχό τους, σπέρνοντας τρόμο στον πληθυσμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.