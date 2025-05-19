Eurovision 2025: Οι βαθμοί του televoting έφεραν σκάνδαλο! Τι ανακοίνωσε η Big 5 Ισπανία που ταράζει τα νερά της EBU;

Και μπορεί στην Ελλάδα να πανηγυρίζουμε δικαίως για την εξαιρετική 6η θέση της Κλαυδίας που της ανοίγεται πεδίον δόξης λαμπρόν, όμως κάποιες χώρες που έφυγαν από τον τελικό όχι απλά δεν είναι ευχαριστημένες αλλά ετοιμάζουν και ενέργειες που ελπίζουμε να ξεβολέψουν την EBU.

Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina.https://t.co/puZwqrZD76 pic.twitter.com/NnqISBQl6c May 17, 2025

Η επίπληξη της EBU στους Ισπανούς σχολιαστές του RTVE που μετέδιδε τη Eurovision στην Ισπανία μάλλον άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Οι αντίστοιχοι Καπουτζίδης -Κοζάκου της χώρας έκαναν σχόλιο για την εμφάνιση του Ισραήλ την ώρα που στη Γάζα γίνεται αιματοχυσία και αυτό «ενόχλησε» τον φορέα.

Δεν είμαστε ειδήμονες των κανονισμών της EBU, αλλά ο φετινός κανόνας απαγόρευε τα εθνικά σύμβολα μόνο στο stage του διαγωνισμού, δεν φανταζόμαστε ότι προέβλεπε λογοκρισία στους εθνικούς σχολιασμούς των χωρών που μεταφέρουν το κλίμα του διαγωνισμού στη γλώσσα τους στους συμπολίτες τους.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.