Συνεχίζεται η ένταση γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2025, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο από κοινό όσο και από κρατικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη αφορά την προειδοποίηση που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) προς τη δημόσια ισπανική ραδιοτηλεόραση RTVE, με αφορμή πολιτικά σχόλια που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του δεύτερου ημιτελικού του διαγωνισμού. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, η EBU προειδοποίησε ότι τέτοιες αναφορές θα μπορούσαν να επιφέρουν ποινικές κυρώσεις, εφόσον επαναληφθούν.

Η επιστολή της EBU, που εστάλη την Παρασκευή στην Ana María Bordás —επικεφαλής της ισπανικής αποστολής και επόμενη πρόεδρο της Ομάδας Αναφοράς της Eurovision— υπογράφηκε από τον πρόεδρο της ομάδας Bakel Walden και τον εκτελεστικό επόπτη Martin Osterdahl.

Η προειδοποίηση ήρθε ως αντίδραση στα σχόλια των παρουσιαστών Tony Aguilar και Julia Varela, οι οποίοι, παρουσιάζοντας το τραγούδι του Ισραήλ «New Day Will Rise», αναφέρθηκαν τόσο στην επίσημη επιστολή που είχε αποστείλει η RTVE ζητώντας διάλογο για τη συμμετοχή του Ισραήλ, όσο και στον αριθμό των θυμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Η EBU θεώρησε τα σχόλια αυτά παραβίαση των κανόνων ουδετερότητας του φεστιβάλ, αφού το εγχειρίδιο των σχολιαστών απαγορεύει ρητά πολιτικές δηλώσεις. Σε επίσημη τοποθέτησή της, η RTVE δήλωσε πως οι παρουσιαστές ενήργησαν σε πλήρη συνεννόηση με τον φορέα. Πηγές από την ισπανική τηλεόραση αναφέρουν ότι στον αποψινό τελικό θα υπάρξει «χειρονομία» που θα αφορά τη διαμάχη.

Οι ίδιες πηγές εκφράζουν απορία για τη στάση της EBU, τονίζοντας πως το αίτημα για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα έπρεπε να θεωρείται πολιτική τοποθέτηση, ιδίως όταν η ισραηλινή αποστολή έχει ήδη κάνει αναφορά στα θύματα της Χαμάς από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Στην επιστολή της, η EBU υπενθυμίζει ότι οι παρουσιαστές των χωρών-μελών υποχρεούνται να τηρούν τις οδηγίες της Eurovision, οι οποίες «απαγορεύουν πολιτικές αναφορές που μπορεί να υπονομεύσουν τον απολιτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης». Όπως επισημαίνεται, «αριθμοί θυμάτων δεν έχουν θέση σε μια ψυχαγωγική εκπομπή, η οποία έχει ως σύνθημα το ‘Ενωμένοι για τη μουσική’».

Παράλληλα, ο ισραηλινός κρατικός φορέας KAN υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην EBU για τα σχόλια των Ισπανών παρουσιαστών, γεγονός που οδήγησε σε αυστηρή αντίδραση του οργανισμού. Σε επαφή με την RTVE, οι εκπρόσωποι της EBU ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης και ότι αναμένουν πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Eurovision.

