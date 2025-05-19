Σάντσεθ: Το Ισραήλ πρέπει να αποκλεισθεί από τον διαγωνισμό της Eurovision

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ πρέπει να αποκλεισθεί από τον διαγωνισμό της Eurovision για λόγους «αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό που ζει τον παραλογισμό του πολέμου και των βομβαρδισμών».

«Δεν μπορούμε να έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά σε ό,τι αφορά την κουλτούρα», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ λέγοντας ότι αν η Ρωσία αποκλείσθηκε από τον διαγωνισμό μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ούτε το Ισραήλ θα έπρεπε να συμμετέχει.

«Η προσήλωση της Ισπανίας στο διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει να είναι διαρκής και συνεπής, όπως πρέπει να είναι και ολόκληρης της Ευρώπης», εξήγησε ο Ισπανός πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι πρέπει να επιδειχθεί αλληλεγγύη προς τον λαό της Παλαιστίνης «που ζει τον παραλογισμό του πολέμου και των βομβαρδισμών».

«Δεν θεωρώ ότι σοκαρίστηκε κανείς όταν απαιτήσαμε τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τις διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης, όπως είδαμε το σαββατοκύριακο, της Eurovision. Λοιπόν, άρα ούτε το Ισραήλ θα έπρεπε να συμμετέχει. Διότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά την κουλτούρα».

Η Ισπανία, η οποία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης στις 28 Μαΐου 2024 μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, έχει εξελιχθεί τους τελευταίους μήνες σε μία από τις πλέον επικριτικές φωνές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και ιστορικά υποστηρίζει την παλαιστινιακή υπόθεση.

Το Σάββατο, η δημόσια τηλεόραση της Ισπανίας αψήφησε τον οργανισμό στον οποίο ανήκει η Eurovision, την European Broadcasting Union (EBU), που την είχε προειδοποιήσει να σταματήσει τις αναφορές στην επίθεση στη Γάζα απειλώντας να επιβάλει κυρώσεις και μετέδωσε μήνυμα υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους πριν από τη μετάδοση του διαγωνισμού.

«Όταν πρόκειται για τα δικαιώματα του ανθρώπου, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή. Ειρήνη και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη», γράφτηκε με λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο από το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE στα ισπανικά και τα αγγλικά λίγα δευτερόλεπτα πριν από την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού της Eurovision.

Τον Απρίλιο, η RTVE είχε ζητήσει από τους διοργανωτές του διαγωνισμού, την EBU συζήτηση για την παρουσία του Ισραήλ στην Eurovision λόγω των ανησυχιών για την κατάσταση στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

