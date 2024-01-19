Σε μια σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στις οδικές μεταφορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με τα πρότυπα CO2 για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, σηματοδοτώντας την ολοκληρωτική απομάκρυνση στις μεταφορές όλων των πετρελαιοκίνητων οχημάτων έως το 2040.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η μέση εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα από τα νέα φορτηγά και λεωφορεία που θα πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να μειωθεί κατά 90% μέχρι το 2040 σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Τα αστικά λεωφορεία υποχρεούνται να είναι εντελώς απαλλαγμένα από εκπομπές ρύπων πέντε χρόνια πριν από την συγκεκριμένη προθεσμία. Η απόφαση είναι ευθυγραμμισμένη με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει απαγορεύσει την κυκλοφορία αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035.

Για τα βαρέα οχήματα, θα υπάρξει σταδιακή αυστηροποίηση των προτύπων CO2, με στόχο οι εκπομπές να είναι κατά 45% πιο κάτω από τον σημερινό μέσο όρο μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας και να κλιμακωθούν στο 65% το 2035. Τα αστικά λεωφορεία αντιμετωπίζουν έναν ενδιάμεσο στόχο μείωσης κατά 90% έως το 2030, με τα λεωφορεία που εκτελούν υπεραστικές διαδρομές να υπόκεινται σε μικρότερα όρια εκπομπών ρύπων.

Αυτό σηματοδοτεί μια νέα πρόκληση για τους κατασκευαστές, οι οποίοι θα πρέπει να υλοποιήσουν δύσκολα πλάνα που έχουν να κάνουν με την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικών και υδρογονοκίνητων οχημάτων, ενώ παράλληλα κοιτούν την μεγάλη πρόκληση φθηνότερων οχημάτων από την Κίνα, τόσο σε επίπεδο αυτοκινήτων όσο και φορτηγών.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος εκτιμά ότι οι στόχοι της ΕΕ θα έχουν ως αποτέλεσμα, το 30% των φορτηγών που πωλούνται το 2030 και πάνω από το 75% το 2040 να είναι είτε ηλεκτρικά είτε να έχουν ως βασικό καύσιμο το υδρογόνο.

Εκπροσωπώντας τις αυτοκινητοβιομηχανίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) αναγνώρισε τον αυστηρό χαρακτήρα των νέων προτύπων της ΕΕ, χαρακτηρίζοντας το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ως εξαιρετικά δύσκολο, ενώ παράλληλα τόνισε τη σημασία των βασικών ευνοϊκών συνθηκών, όπως οι υποδομές ηλεκτρικής φόρτισης και ανεφοδιασμού με υδρογόνο, τα συστήματα τιμολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τα μέτρα στήριξης των φορέων που εμπλέκονται στον τομέα των μεταφορών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

