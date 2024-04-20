Ιράκ: Ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτική βάση νότια της Βαγδάτης

Η φιλοϊρανική πολιτοφυλακή Χασντ ας Σααμπί («Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης»), η οποία έχει ενταχθεί στον ιρακινό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα ότι ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε διοικητήριό της, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Βαγδάτης.

Ένας μαχητής σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, ανέφεραν νοσοκομειακές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε πως η βάση έγινε στόχος πυραυλικής επίθεσης, ωστόσο αδιευκρίνιστο παραμένει ποιος την εξαπέλυσε.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. «Ενημερωθήκαμε για αναφορές που υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν σήμερα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ. Αυτές οι αναφορές δεν είναι αληθείς. Οι ΗΠΑ δεν εξαπέλυσαν σήμερα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ», αναφέρει ανάρτηση της CENTCOM στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Ισραηλινός αξιωματούχος, που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο CNN υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, διαβεβαίωσε πως δεν ευθύνεται το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

