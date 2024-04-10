Πολλοί ευελπιστούσαν πως μέχρι το τέλος του Ραμαζανιού θα είχε προκύψει συμφωνία για κατάπαυση πυρός στον πόλεμο στη Γάζα – όμως οι ελπίδες αυτές τελικά δεν εκπληρώθηκαν.

Ενώ εκατομμύρια μουσουλμάνοι ανά την υφήλιο γιορτάζουν τη λήξει της νηστείας, οι σκληρές διαπραγματεύσεις για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα συνεχίζονται – με την έκβασή τους να είναι αβέβαιη, τη στιγμή που το Ισραήλ συνεχίζει το αμφιλεγόμενο σχέδιό του για χερσαία επίθεση στη Ράφα.

Σύμφωνα πάντως με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιχείρηση ακόμη – σε μία δήλωση που αντιφάσκει με τα όσα εξαγγέλλει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο οποίος ανέφερε προσφάτως πως υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επίθεση στη Ράφα.

Συνεχίζονται τα ισραηλινά σχέδια εκκένωσης για τη Ράφα;

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Όστιν ο Γκάλαντ φέρεται να είπε πως επί του παρόντος το Ισραήλ ασχολείται ακόμη με τα σχέδια εκκένωσης του αμάχου πληθυσμού από την περιοχή.

Η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να αποτρέψει μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται συνάντηση με αντιπροσωπεία του Ισραήλ, όπου η αμερικανική πλευρά θα εκφράσει τις ανησυχίες της για μία τέτοια επιχείρηση. «Δεν θεωρώ πως θα ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα πριν από αυτές τις συνομιλίες», τόνισε ο Μπλίνκεν. Οι ΗΠΑ είναι πεπεισμένες πως μία μεγάλης κλίμακας επίθεση στη Ράφα θα ήταν άκρως επικίνδυνη για τους αμάχους.

Οι ΗΠΑ εκφράζουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο μίας ισραηλινής χερσαίας επίθεσης στη Ράφα

Σύμφωνα με αναφορές των ΜΜΕ, στα πλαίσια της προετοιμασίας της επίθεσης το Ισραήλ έχει ήδη αγοράσει περίπου 40.000 σκηνές για τη στέγαση των αμάχων που θα έχουν εκκενωθεί από τη Ράφα. Όπως έγραψε η Jerusalem Post, η αγορά αυτή προετοιμάζει το έδαφος για μία στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή «στο άμεσο μέλλον».

Παρ' ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη τοποθέτηση σχετικά με την αγορά των σκηνών, ένας Ισραηλινός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε απλώς την προετοιμασία χιλιάδων «καταλυμάτων». Την ίδια στιγμή ο ΟΗΕ εκτιμά πως στη Ράφα έχουν συγκεντρωθεί περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες.

ΗΠΑ: Το Ισραήλ δεν έχει αξιόπιστο πλάνο για τη Ράφα

Οι ΗΠΑ θεωρούν πως το Ισραήλ δεν έχει παρουσιάσει ακόμη κάποιο πειστικό σχέδιο για την προστασία των αμάχων στην περιοχή για την περίπτωση μίας χερσαίας επίθεσης. Ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος ασφαλείας του προέδρου Μπάιντεν, δήλωσε πως δεν έχει δει ακόμη ένα «αξιόπιστο και ενδελεχές» σχέδιο του Ισραήλ για την επανεγκατάσταση των ανθρώπων που βρίσκονται στη Ράφα, το οποίο να περιγράφει λεπτομερώς πώς θα στεγαστούν οι άμαχοι και πώς θα έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. «Γι' αυτό και η ανησυχία μας εξακολουθεί να υφίσταται. Αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν αναλόγως», ανέφερε ο Σάλιβαν, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επικοινωνία με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει ακόμη από το Ισραήλ να εκπληρώσει την υπόσχεσή του για βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας. «Αυτό που μετράει είναι τα αποτελέσματα – και δη τα βιώσιμα αποτελέσματα», δήλωσε ο Μπλίνκεν.

Σύμφωνα με το Ισραήλ κατά τις προηγούμενες μέρες έφτασαν σημαντικά περισσότερες προμήθειες στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως έγραψε στο Χ η Cogat, η αρχή που είναι αρμόδια για την ανθρωπιστική βοήθεια και την επικοινωνία με τους Παλαιστινίους, την Τρίτη (09/04) επιθεωρήθηκαν 486 φορτηγά με προμήθειες, τα οποία έφτασαν εν συνεχεία στη Γάζα. «Από την έναρξη του πολέμου αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει πάει στη Λωρίδα της Γάζας σε μία ημέρα».

Χαμάς: Το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση πυρός

Ενόψει των διαβουλεύσεων για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων ο Σάλιβαν δήλωσε πως οι δημόσιες τοποθετήσεις της Χαμάς δεν είναι «ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές» - μέχρι στιγμής η οργάνωση δεν έχει απαντήσει επί της τελευταίας πρότασης. Ο Σάλιβαν μίλησε με το Κατάρ, που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, προτρέποντας τους εκπροσώπους του να κάνουν ό,τι μπορούν για να λάβουν μία απάντηση από τη Χαμάς.

Οι πληροφορίες από τους κύκλους της Χαμάς στη Βηρυτό δείχνουν πως κατά την οργάνωση οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε καλά. Οι Ισραηλινοί φέρονται να ενδιαφέρονται μόνο για το ζήτημα των ομήρων, όχι όμως και για μία κατάπαυση πυρός. Ακόμη δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Έπειτα από τις συνομιλίες στο Κάιρο οι εκπρόσωποι της Χαμάς εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, προκειμένου να διαβουλευτούν με τους ανωτέρους τους.

Επιθέσεις σε βάσεις της Χεζμπολάχ στη Συρία

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως διεξήγαγε και πάλι επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων της παραστρατιωτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στη Συρία.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβαρδίζει ξανά και ξανά στόχους στη Συρία, επιδιώκοντας να αποτρέψει την επέκταση της επιρροής που έχει το Ιράν στη χώρα και οι φίλα προσκείμενες σε αυτό παραστρατιωτικές οργανώσεις, όπως η Χεζμπολάχ. Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα οι επιθέσεις αυτές αυξήθηκαν.

Μετά την εναέρια επίθεση που φέρεται να διεξήγαγε το Ισραήλ σε κτήριο της ιρανικής πρεσβείας στη Συρία πριν από λίγες μέρες, η Χεζμπολάχ δήλωσε πως θα υπάρξουν συνέπειες, ενώ το Ιράν απείλησε και αυτό με αντίποινα. Εξάλλου, το Ιράν είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Χεζμπολάχ – μίας οργάνωσης που μάχεται τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά ενάντια στο Ισραήλ.

Η Ιρλανδία υπέρ ενός παλαιστινιακού κράτους

Εν τω μεταξύ η Ιρλανδία, που από την αρχή του πολέμου επικρίνει τον τρόπο δράσης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών και θέλει να αναγνωρίσει επισήμως την Παλαιστίνη ως κράτος, όπως δήλωσε ο Ιρλανδός αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών Μίχο Μάρτιν στο Δουβλίνο. Διότι το να καθυστερεί κι άλλο η αναγνώριση δεν αποτελεί πλέον «βιώσιμη» τακτική. Τόσο ο πρωθυπουργός Νετανιάχου όσο και η Χαμάς απορρίπτουν πάντως τη λύση των δύο κρατών.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

