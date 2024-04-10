Ένα ζευγάρι Ιρακινών, που φέρεται ότι κρατούσε σκλάβες και κακοποιούσε σεξουαλικά δύο κορίτσια Γιαζίντι συνελήφθη στη νότια Γερμανία, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Καρλσρούης, που είναι αρμόδια για θέματα τρομοκρατίας.

Ο Τουάνα Χ. Σ. και η σύζυγός του, Άσια Ρ. Α. (με βάση τη γερμανική νομοθεσία τα επώνυμα των υπόπτων δεν δημοσιοποιούνται) ήταν μέλη του Ισλαμικού Κράτους από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 στο Ιράκ και τη Συρία. Γύρω στα τέλη του 2015, το αργότερο, έκαναν σκλάβα τους ένα κοριτσάκι ηλικίας τότε μόλις 5 ετών. Την ίδια τύχη είχε και μια 12χρονη Γιαζίντι, τον Οκτώβριο του 2017.

«Ο Τουάνα Χ. Σ. βίασε τα δύο παιδιά πολλές φορές. Η Άσια Ρ. Α. ετοίμαζε το δωμάτιο και μακιγιάριζε το ένα από τα μικρά κορίτσια», ανέφερε η εισαγγελία.

Το ζευγάρι ανάγκαζε επίσης τα δύο κορίτσια να κάνουν «ακατάπαυστα» δουλειές στο σπίτι και να προσέχουν τα παιδιά τους. Τους απαγορευόταν να ακολουθούν τα θρησκευτικά έθιμά τους αλλά ήταν υποχρεωμένες να τηρούν τους ισλαμικούς κανόνες και τις προσευχές, κατ’ εντολή του ζεύγους.

Οι Γιαζίντι, μια κουρδόφωνη μειονότητα του Ιράκ, ασκούν μια προϊσλαμική θρησκεία που περιέχει στοιχεία του ζωροαστρισμού, του μανιχαϊσμού, του χριστιανισμού, του ιουδαϊσμού και του ισλάμ. Οι τζιχαντιστές τους διώκουν εδώ και πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, όταν τα παιδιά έκαναν «σφάλματα» το ζευγάρι τα τιμωρούσε βίαια. Ο άνδρας χτυπούσε το μεγαλύτερο κορίτσι με ένα σκουπόξυλο ενώ η σύζυγός του ζεμάτισε με νερό το χέρι της μικρότερης και ανάγκασε και τις δύο, πολλές φορές, να στέκονται για μισή ώρα όρθιες στο ένα πόδι. Η κακοποίηση αυτή είχε ως στόχο να «εξαλειφθεί» η πίστη τους, όπως επιτάσσει το Ισλαμικό Κράτος.

Πριν φύγει από τη Συρία, τον Νοέμβριο του 2017, το ζευγάρι έδωσε τα δύο κορίτσια σε άλλα μέλη του ΙΚ, σύμφωνα πάντα με τις εισαγγελικές αρχές.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν την Τρίτη στη Ρατισμπόν και το Ροτ της νότιας Γερμανίας και προφυλακίστηκαν.

Στα τέλη Αυγούστου του 2023 μια Γερμανίδα, μέλος του ΙΚ, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για τη δολοφονία ενός κοριτσιού Γιαζίντι στο Ιράκ.

Το 2021, με μια απόφαση-σταθμό, γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε ένα πρώην μέλος του ΙΚ σε ισόβια κάθειρξη για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εναντίον των Γιαζίντι. Δύο χρόνια αργότερα, το γερμανικό κοινοβούλιο αναγνώρισε τα εγκλήματα του ΙΚ εναντίον των Γιαζίντι στο Ιράκ το 2014 ως γενοκτονία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

