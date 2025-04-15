Το μεταβατικό προεδρικό συμβούλιο της Αϊτής ενέκρινε χθες Δευτέρα «προϋπολογισμό καιρού πολέμου» κατ’ εξαίρεση, για να αντιμετωπιστεί αυτή που χαρακτήρισε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη σκοπιά της ασφάλειας κι από κοινωνική σκοπιά, καθώς συμμορίες που λυμαίνονται τη χώρα τα τελευταία χρόνια έχουν κυριεύσει σχεδόν ολόκληρη την πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς και τα περίχωρά της.

Ο προϋπολογισμός αυτός ύψους 36 δισεκατομμυρίων γκουρντ (σχεδόν 276 εκατομμυρίων δολαρίων) προβλέπει δαπάνες ιδίως για την ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας, την επιτήρηση των συνόρων και την υποστήριξη κοινωνικών προγραμμάτων, διευκρίνισε το μεταβατικό όργανο σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

