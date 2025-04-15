Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου άρχισε χθες Δευτέρα να διενεργεί έρευνα για να εξακριβώσει τις «επιπτώσεις για την εθνική ασφάλεια» των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων και ημιαγωγών, σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα.

Η έρευνα αυτή είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα που θα μπορούσε να επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή τελωνειακών δασμών στους δυο συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, στο στόχαστρο του προέδρου των ΗΠΑ αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα γίνει αύριο Τετάρτη πρόσκληση για σχόλια και δημόσια διαβούλευση, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει 21 ημέρες το πολύ. Αξιοποιείται άρθρο νόμου που επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών σε προϊόντα αν διαπιστωθεί πως ο όγκος των εισαγωγών τους εγείρει κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο, καμιά από τις μεγάλες φαρμακευτικές βιομηχανίες, ούτε η ένωση επαγγελματιών της φαρμακευτικής (ASHP) δεν θέλησε να σχολιάσει.

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος υπενθύμισε πως «ο πρόεδρος Τραμπ ήταν απόλυτα σαφής για τη σημασία της επανεγκατάστασης (στις ΗΠΑ) βιομηχανιών που είναι απαραίτητες για την εθνική και οικονομική μας ασφάλεια». Το βήμα αυτό έγινε «κατ’ εφαρμογή της βούλησης του προέδρου το υπουργείο Εμπορίου να διενεργήσει αυτή την έρευνα για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς».

Η διάταξη αυτή, που ψηφίστηκε το 1962, δεν χρησιμοποιείτο πάντως σχεδόν ποτέ προτού ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, την αξιοποιήσει για να δικαιολογήσει την επιβολή τελωνειακών δασμών στον χάλυβα και στο αλουμίνιο.

Ο Ρεπουμπλικάνος επικαλέστηκε και πάλι τη ρήτρα αυτή, γνωστή με την ονομασία άρθρο 232, για να προχωρήσει εκ νέου περί τα μέσα Μαρτίου στην επιβολή τελωνειακών δασμών 25% στον χάλυβα, στο αλουμίνιο και στα οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει μετατρέψει τους δασμούς σε ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής πολιτικής του και σε μείζον διπλωματικό εργαλείο προκειμένου να αποσπά παραχωρήσεις από άλλες χώρες.

Πηγή: skai.gr

