Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τη Δευτέρα, πως η Κίνα εξέδωσε αντίποινα της τάξης του 34%, παρά την προειδοποίησή του ότι κάθε χώρα που ανταποδίδει αντίποινα στις ΗΠΑ εκδίδοντας πρόσθετους δασμούς, θα αντιμετωπίζει επιπλέον δασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως εάν η Κίνα δεν αποσύρει την αύξηση του 34% μέχρι σήμερα, 8 Απριλίου 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν πρόσθετους δασμούς στην Κίνα 50%, με ισχύ από τις 9 Απριλίου.

Η Κίνα δήλωσε ότι δεν θα δεχτεί ποτέ τον «εκβιασμό» των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την κλιμάκωση των δασμολογικών απειλών εναντίον της, δήλωσε την Τρίτη το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Οι απειλές των ΗΠΑ ήταν «ένα λάθος πάνω στο άλλο λάθος», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου σε δήλωση, καλώντας τις ΗΠΑ να επιλύσουν σωστά τις διαφορές με την Κίνα μέσω διαλόγου με αμοιβαίο σεβασμό και σε ισότιμη βάση.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε επίσης ότι θα λάβει «αντίμετρα» για να υπερασπιστεί τα «δικαιώματα και τα συμφέροντά της», αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλουν νέους δασμούς.

«Εάν οι ΗΠΑ κλιμακώσουν τα μέτρα δασμών, η Κίνα θα πάρει αποφασιστικά αντίμετρα για να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.