Τον αποκαλούν «εμπορικό πόλεμο», αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο. Άλλοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι είναι... μπλόφες διαπραγμάτευσης του Ντόναλντ Τραμπ. Οι εξελίξεις, ωστόσο, τα τελευταία 24ωρα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα, επιβεβαιώνουν μία και μοναδική -προς το παρόν- ανάλυση: Ότι πρόκειται για μία -άκτως επικίνδυνη- παρτίδα σκάκι.

Μετά τον ορυμαγδό ανακοινώσεων, επανατοποθετήσεων και τις εκατέρωθεν κινήσεις, Ουάσινγκτον και Πεκίνο φαίνεται να εισέρχονται στο επόμενο επίπεδο. Αφού΄«έτριξαν τα δόντια» η μία στην άλλη, με την επιβολή... εξωπραγματικών δασμών από τις ΗΠΑ και τις άμεσες αντιδράσεις απο την Κίνα, το Πεκίνο έρχεται με νέα πρόταση, η οποά ανατρέπει όλα όσα έχουν διαδραματιστεί σε αυτό το θέατρο του παραλόγου.

Κινέζοι αξιωματούχοι, προφανώς με την έγκριση της κυβέρνησης του Σι Τζινπίνγκ, καλούν τον Ντόναλντ Τραμπ να «ακυρώσει πλήρως» τους αμοιβαίους δασμούς. Η συγκεκριμένη πρόταση φαίνεται να είναι στην ίδια γραμμή με τη συζήτηση που έχει ανοίξει μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα όμως, προσθέτει μία ακόμη κίνηση στη σκακιέρα της εμπορικής διαμάχης που έχει ξεσπάσει σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον Τραμπ να αποτελεί σε κάθε περίπτωση τον πλέον αστάθμητο παράγοντα, καθώς ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ο απώτερος στόχος του Αμερικανού προέδρου.

Η παύση των 90 ημερών και το 145% στην Κίνα

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια παύση 90 ημερών για μια σειρά δασμών που είχε σχεδιάσει, αλλά αύξησε αυτούς τους φόρους στις κινεζικές εισαγωγές στο 145%.

«Προτρέπουμε τις ΗΠΑ να κάνουν ένα μεγάλο βήμα για να διορθώσουν τα λάθη τους, να ακυρώσουν εντελώς τη λανθασμένη πρακτική των «αμοιβαίων δασμών» και να επιστρέψουν στον σωστό δρόμο του αμοιβαίου σεβασμού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας», σε μία πρώτη επίσημη αντίδραση.

Η κυβέρνηση Τραμπ έκανε ένα βήμα πίσω -τουλάχιστον έτσι ερμηνεύτηκε- εξαιρώντας την Παρασκευή από τους δασμούς ορισμένα τεχνολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων πολλών που παράγονται στην Κίνα.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου την Κυριακή χαρακτήρισε τις εξαιρέσεις «μικρό βήμα» από τις ΗΠΑ και είπε ότι το Πεκίνο «αξιολογεί τον αντίκτυπο» της κίνησης.

Η κατάσταση περιπλέκεται και πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητη μία δια ζώσης συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή του CBS, Face the Nation, εάν υπήρχαν σχέδια για άμεση επαφή του Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα σχέδιο για αυτό», είπε ο Γκριρ.

Ο Τραμπ στις αρχές του μήνα επέβαλε δασμούς ύψους 54% στις εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα, προτού κλιμακωθεί σε ποσοστό που σήμερα ανέρχεται στο 145%.

Στους δικούς της δασμούς, η Κίνα έχει επιβάλει εισφορές 34% σε προϊόντα των ΗΠΑ, στη συνέχεια 84%, και τον τελευταίο συντελεστή αντιποίνων 125%, που τέθηκαν σε ισχύ το Σάββατο.

Ανακοινώνοντας τους τελευταίους δασμούς του, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα «πολεμήσει μέχρι το τέλος» εάν οι ΗΠΑ «επιμείνουν στην πρόκληση δασμολογικού πολέμου ή εμπορικού πολέμου».

Ο Λευκός Οίκος έχει υποστηρίξει ότι χρησιμοποιεί τους δασμούς ως διαπραγματευτική τακτική για να αποσπάσει ευνοϊκότερους εμπορικούς όρους από άλλες χώρες. Ο Τραμπ έχει πει ότι η πολιτική του θα επανορθώσει την αδικία στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, καθώς και θα φέρει θέσεις εργασίας και εργοστάσια πίσω στις ΗΠΑ.

Ένα σχέδιο που έρχεται σε ολοκληρωτική σύγκουση με το νόημα της παγκοσμιοποιημένης, της «ανοιχτής» οικονομίας. Ενώ ο Τραμπ εφαρμόζει τη δική του τακτική, τα χρηατιστήρια σε όλον τον κόσμο βουλιάζουν, τρισεκατομμύρια χάνονται και οι εταιρείες προσπαθούν να κρατηθούν σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.