Σειρά εκρήξεων ταρακούνησε τη ρωσική πόλη Κουρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφεραν τα κανάλια Baza και Shot μέσω Telegram, που θεωρείται γενικά πως έχουν πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας και επιβολής του νόμου και στον στρατό.

Και οι δύο πηγές ανέφεραν πως πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές. Μεταφόρτωσαν φωτογραφίες οι οποίες εικονίζουν πολυώροφη πολυκατοικία τυλιγμένη στις φλόγες.

Ukrainians have launched a massive drone attack on what looks like residential buildings in the Kursk region.



All hits appear to have no military significance. pic.twitter.com/AkHs590kNy — ayden (@squatsons) April 15, 2025

