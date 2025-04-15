Λογαριασμός
Σειρά εκρήξεων στο Κουρσκ - Στις φλόγες πολυώροφη πολυκατοικία (Βίντεο)

Πηγές ανέφεραν πως πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές, ενώ στο διαδίκτυο βίντεο δείχνουν μια πολυώροφη πολυκατοικία τυλιγμένη στις φλόγες

Κουρσκ

Σειρά εκρήξεων ταρακούνησε τη ρωσική πόλη Κουρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφεραν τα κανάλια Baza και Shot μέσω Telegram, που θεωρείται γενικά πως έχουν πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας και επιβολής του νόμου και στον στρατό.

Και οι δύο πηγές ανέφεραν πως πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές. Μεταφόρτωσαν φωτογραφίες οι οποίες εικονίζουν πολυώροφη πολυκατοικία τυλιγμένη στις φλόγες.

TAGS: Κουρσκ εκρήξεις Ουκρανία
