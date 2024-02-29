Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, κάλεσε σήμερα τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να υποβληθεί σε εξετάσεις γνωστικών ικανοτήτων, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος «αρίστευσε» σε αυτό το τεστ.

«Θα πρέπει να περάσει τεστ γνωστικών ικανοτήτων» έγραψε στην ανάρτησή του ο 77χρονος επιχειρηματίας αναφερόμενος στον πρόεδρο, που είναι τέσσερα χρόνια μεγαλύτερός του. «Ίσως έτσι θα δούμε γιατί παίρνει τόσο φρικτές αποφάσεις» πρόσθεσε.

Lmao Trump called Biden a mental Midget pic.twitter.com/FBbZyxRp26 — MAGA Elvis 🇺🇸 (@BenStanton77) February 29, 2024

Ο Μπάιντεν υποβλήθηκε την Τετάρτη στο ετήσιο τσεκ-απ του και οι γιατροί έκριναν ότι είναι «ικανός» να κυβερνά. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο γιατρός του δεν έκρινε σκόπιμο να υποβληθεί σε τεστ γνωστικών ικανοτήτων.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος απάντησε στις επιθέσεις του αντιπάλου του στην πλατφόρμα Χ, αναρτώντας ένα βίντεο όπου ο Τραμπ κάνει σαρδάμ σε πρόσφατες ομιλίες του. «Ντόναλντ, αγόρι μου, ξαναπαίξε το βίντεο» έγραψε στη λεζάντα.

Η φυσική κατάσταση των δύο υποψηφίων, το γηραιότερο δίδυμο που έχει διεκδικήσει ποτέ την προεδρία, παρακολουθείται στενά. Κάθε γκάφα, πτώση, στιγμιαία σύγχυση του ενός, αμέσως επισημαίνεται από τον άλλον.

Ο Τραμπ αφηγήθηκε το 2020 ότι πέρασε μια εξέταση γνωστικών ικανοτήτων που περιλάμβανε και ένα τεστ μνήμης – μια σειρά αντικειμένων που διακωμωδήθηκε στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. «Σας λένε να επαναλάβετε τις λέξεις: άτομο, γυναίκα, άνδρας, κάμερα, τηλεόραση. Είπα, μάλιστα, είναι: άτομο, γυναίκα, άνδρας, κάμερα, τηλεόραση» είχε δηλώσει τότε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.