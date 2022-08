Σε «κόκκινο συναγερμό» η Ταϊβάν για ενδεχόμενη κινεζική επίθεση: Βγήκαν τανκς στους δρόμους - Βίντεο

Στα πλάνα του βίντεο εμφανίζονται άρματα μάχης M60A3 TTS του Στρατού της Ταϊβάν σε δρόμους της Ταϊπέι.

Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ταϊβάν, λόγω των ασκήσεων των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων με πραγματικά πυρά σε έξι ζώνες γύρω από τη νήσο, αλλά και τις σκληρές δηλώσεις του Πεκίνου.



Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν δηλώνουν έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πιθανή εισβολή από την Κίνα.

Στα πλάνα του βίντεο εμφανίζονται άρματα μάχης M60A3 TTS του Στρατού της Ταϊβάν σε δρόμους της πρωτεύουσας Ταϊπέι.



Following to the provocative exercise of China Armed Forces, Taiwanese Armed Forces have been put on high alert. They are ready to confront any possible invasion of #China. This video shows M60A3 TTS main battle tanks of #Taiwan Army in streets of #Taipei. pic.twitter.com/A89qbRS5M1 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 4, 2022

Εντεκα πυραύλους εκτόξευσε η Κίνα προς την Ταϊβάν την ώρα που ο στρατός ετοιμάζεται για πόλεμο. Σημειώνεται ότι οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το μεσημέρι -τοπική ώρα- το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV ανέφερε: «Από τον κινεζικό στρατό επιλέχθηκαν έξι σημαντικές περιοχές γύρω από το νησί και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου όλα τα πλοία και τα αεροσκάφη δεν θα πρέπει να εισέλθουν στις σχετικές θαλάσσιες περιοχές και στον εναέριο χώρο».

This video shows formation flight of the helicopters of #Chinese Army (People's Liberation Army) over #Taiwan strait near Taiwanese territorial waters during their provacative exercise. They are Mi-17 and Z-9 utility helicopters escorted by Z-10 attack helicopters. pic.twitter.com/CgikNCPMZT — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 4, 2022

Οι έξι προσδιορισμένες ζώνες περιβάλλουν το νησί, ενώ ορισμένες βρίσκονται κοντά σε βασικά λιμάνια. Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της παρακολουθούν το περιβάλλον. «Δεν επιδιώκουμε καμία κλιμάκωση, αλλά δεν υποχωρούμε όταν πρόκειται για την ασφάλεια και την κυριαρχία μας», ανέφερε το υπουργείο.

Το Associated Press μίλησε με κατοίκους στην πόλη Keelung καθώς πήγαιναν για μπάνιο στο στενό της Ταϊβάν, κοντά στο σημείο όπου η Κίνα λέει ότι πραγματοποίησε «πυραυλικά πλήγματα ακριβείας», στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων.

BREAKING NEWS : #China's military has released clips of two #DF15B short-range tactical missiles fired from the mainland. across through #Taiwan's airspace before the two #missiles fall into the eastern seas of the country. pic.twitter.com/dfk4rOIsFC — World Military News (@Military_News4) August 4, 2022

Τα στρατιωτικά γυμνάσια έχουν αυξήσει την ένταση στην περιοχή στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών.

BREAKING NEWS : #China's army fires two #DF15B short-range tactical #missiles from the mainland in #Fujian Province. #Chinese missiles passed through central #Taiwan's airspace this afternoon. According to Taiwan media reports. pic.twitter.com/CYGOIEeHPE — World Military News (@Military_News4) August 4, 2022

Πηγή: skai.gr

