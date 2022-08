Η Κίνα εκτόξευσε 11 πυραύλους, ενώ ο στρατός της Ταϊβάν λέει ότι προετοιμάζεται για πόλεμο - Δείτε video

Εντεκα πυραύλους εκτόξευσε η Κίνα προς την Ταϊβάν την ώρα που ο στρατός ετοιμάζεται για πόλεμο. Σημειώνεται ότι οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το μεσημέρι -τοπική ώρα- το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV ανέφερε: «Από τον κινεζικό στρατό επιλέχθηκαν έξι σημαντικές περιοχές γύρω από το νησί και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου όλα τα πλοία και τα αεροσκάφη δεν θα πρέπει να εισέλθουν στις σχετικές θαλάσσιες περιοχές και στον εναέριο χώρο».

Οι έξι προσδιορισμένες ζώνες περιβάλλουν το νησί, ενώ ορισμένες βρίσκονται κοντά σε βασικά λιμάνια. Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της παρακολουθούν το περιβάλλον. «Δεν επιδιώκουμε καμία κλιμάκωση, αλλά δεν υποχωρούμε όταν πρόκειται για την ασφάλεια και την κυριαρχία μας», ανέφερε το υπουργείο.

Την ίδια ώρα, φαίνεται ότι οι ψαράδες της Ταϊβάν, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Associated Press, είναι τα άμεσα θύματα της έντασης.

«Αυτό θα μας επηρεάσει σίγουρα, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε;», αναφέρουν οι κάτοικοι της Ταϊβάν.

Το Associated Press μίλησε με κατοίκους στην πόλη Keelung καθώς πήγαιναν για μπάνιο στο στενό της Ταϊβάν, κοντά στο σημείο όπου η Κίνα λέει ότι πραγματοποίησε «πυραυλικά πλήγματα ακριβείας», στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων.

BREAKING NEWS : #China's military has released clips of two #DF15B short-range tactical missiles fired from the mainland. across through #Taiwan's airspace before the two #missiles fall into the eastern seas of the country. pic.twitter.com/dfk4rOIsFC