Σάλο προκαλεί στην Ταϊλάνδη η υπόθεση του Αμερικανού ακαδημαϊκού Πολ Τσέιμπερς, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή της μοναρχίας, μία από τις πιο αυστηρά τιμωρούμενες παραβάσεις στη χώρα. Ο Τσέιμπερς, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Ναρεσουάν στην κεντρική Ταϊλάνδη και ειδικός αναλυτής σε θέματα στρατού και πολιτικής, παρουσιάστηκε την Τρίτη στις Αρχές, οδηγήθηκε στο δικαστήριο και του απαγγέλθηκαν επισήμως κατηγορίες.

Η Ταϊλάνδη εφαρμόζει έναν από τους πιο αυστηρούς νόμους περί «προσβολής του βασιλιά» (lese majeste) στον κόσμο, με ποινές φυλάκισης έως και 15 χρόνια για κάθε παράβαση, ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν καταδικαστεί τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικό είναι ότι ο κάθε πολίτης της χώρας μπορεί να υποβάλει μήνυση για τέτοιες κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Τσέιμπερς, ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μετά από καταγγελία που υπέβαλε η περιφερειακή διοίκηση του στρατού. Ο Τσέιμπερς αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες και βάσει του Νόμου για Εγκλήματα μέσω Υπολογιστή.

Όπως δήλωσε ο Ακαρατσάι Τσαϊμανικάρακεϊτ, επικεφαλής νομικός στην οργάνωση Thai Lawyers for Human Rights και μέλος της νομικής ομάδας του Τσέιμπερς:

«Η υπόθεση σχετίζεται με κείμενο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Νοτιοανατολικής Ασίας της Σιγκαπούρης (ISEAS), σε σχέση με ένα webinar που έγινε τον Οκτώβριο του 2024 για τις στρατιωτικές ανακατατάξεις στην Ταϊλάνδη».

Αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες

Ο Πολ Τσέιμπερς αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως ούτε συνέγραψε ούτε δημοσίευσε το επίμαχο κείμενο.

Μιλώντας στο CNN πριν από την εμφάνισή του στο δικαστήριο την Τρίτη, ο Τσέιμπερς δήλωσε πως δεν του έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, εκφράζοντας την ανησυχία του πως ενδέχεται να καταδικαστεί σε 15 χρόνια φυλάκιση.

Παραμένει υπό κράτηση, καθώς το δικαστήριο αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση, ενώ η νομική του ομάδα έχει ήδη καταθέσει νέο αίτημα, ελπίζοντας να αποτραπεί η προφυλάκισή του μέχρι τη δίκη.

Σημειώνεται ότι ο Τσέιμπερς είναι αναγνωρισμένος ερευνητής, συγγραφέας και λέκτορας στο Κέντρο Μελετών της Κοινότητας ASEAN του Πανεπιστημίου Ναρεσουάν, ενώ συχνά προσφέρει αναλύσεις και σχόλια για ζητήματα της Νοτιοανατολικής Ασίας σε διεθνή ΜΜΕ.

Ασφυκτικό κλοιό στην ελευθερία του λόγου βλέπουν οι υπερασπιστές του Αμερικανού καθηγητή

Ομάδες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι οι κατηγορίες σε βάρος του Πολ Τσέιμπερς συνιστούν «σοβαρή απειλή για την ακαδημαϊκή ελευθερία στη χώρα».

«Σε αντίθεση με άλλες υποθέσεις βασιλικής δυσφήμισης, αυτή αφορά έναν καθιερωμένο ακαδημαϊκό, με σημαντική εξειδίκευση στις σχέσεις στρατού-πολιτικής στην Ταϊλάνδη», δήλωσε ο Ακαρατσάι Τσαϊμανικαρακέιτ από την ομάδα υπεράσπισης.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ εξέφρασε ανησυχία για τη σύλληψη του Αμερικανού πολίτη, δηλώνοντας ότι παρέχει προξενική βοήθεια.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν σθεναρά την ελευθερία της έκφρασης παγκοσμίως», ανέφερε εκπρόσωπος. «Τακτικά καλούμε τις ταϊλανδικές αρχές, ιδιωτικά και δημόσια, να προστατεύουν την ελευθερία του λόγου, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας».

Η συντηρητική, στρατιωτικά υποστηριζόμενη ελίτ κυβερνά την Ταϊλάνδη εδώ και δεκαετίες, με τη νομοθεσία περί προσβολής της μοναρχίας, την υποκίνηση και τον νόμο περί εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο να χρησιμοποιούνται συχνά, σύμφωνα με τους επικριτές, για τη φίμωση αντιφρονούντων.

Από το 1932, όταν καταργήθηκε η απόλυτη μοναρχία, ο στρατός έχει πραγματοποιήσει 13 επιτυχημένα πραξικοπήματα, με το πιο πρόσφατο το 2014, που οδήγησε σε σχεδόν δεκαετή στρατιωτική διακυβέρνηση.

Το 2023, εφετείο της Ταϊλάνδης προχώρησε στη βαρύτερη καταδίκη για βασιλική δυσφήμιση, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 50 ετών, σε έναν άνδρα που είχε ήδη καταδικαστεί σε 28 χρόνια.

«Οι κατηγορίες κατά του Τσέιμπερς είναι άλλο ένα σύμπτωμα του αυξανόμενου περιορισμού της ελευθερίας έκφρασης και της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην Ταϊλάνδη», δήλωσε ο Σουνάι Φασούκ, ανώτερος ερευνητής για τη Human Rights Watch.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι ο Τσέιμπερς αποτελεί εδώ και χρόνια στόχο υπερπατριωτικών ομάδων, που έχουν εξαπολύσει εκστρατείες παραπληροφόρησης, ρητορικής μίσους, αλλά και πιέσεων στις αρχές για την απέλασή του ή την ακύρωση της άδειας παραμονής του.

Η στοχοποίηση ξένων πολιτών με βάση τον νόμο περί βασιλικής προσβολής είναι σπάνια. Τελευταία γνωστή περίπτωση καταγράφηκε το 2011, όταν ο Αμερικανός Τζο Γκόρντον, γεννημένος στην Ταϊλάνδη, καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια κάθειρξη, επειδή ανήρτησε σύνδεσμο προς απαγορευμένη βιογραφία του βασιλιά Μπουμιμπόλ Αντουλγιαντέι. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με βασιλική χάρη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.