Σε συνεννόηση ΕΕ και Κίνα για μια «υπεύθυνη απάντηση» στους δασμούς του Τραμπ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Κίνας Λι Τσιανγκ, είχε σήμερα, Τρίτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλώντας το Πεκίνο να διασφαλίσει, μέσω διαπραγματεύσεων, μια λύση στα προβλήματα που προκαλούν οι σαρωτικοί δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «τόνισε την ευθύνη της Ευρώπης και της Κίνας, ως δύο από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, να υποστηρίξουν ένα ισχυρό μεταρρυθμισμένο εμπορικό σύστημα, ελεύθερο, δίκαιο και θεμελιωμένο σε ισότιμους όρους ανταγωνισμού», ανέφερε το γραφείο της προέδρου της Κομισιόν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση πιθανής εκτροπής του εμπορίου που προκαλείται από τους δασμούς, καθώς η ΕΕ φοβάται ότι η Κίνα θα ανακατευθύνει φθηνές εξαγωγές από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

