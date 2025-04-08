Καθώς ο κόσμος κλυδωνίζεται εξαιτίας του εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμς Ντάιμον προειδοποιεί τους μετόχους ότι οι δασμοί θα «επιβραδύνουν την ανάπτυξη». Ο podcaster Μπεν Σαπίρο λέει ότι το όραμα του προέδρου για το διεθνές εμπόριο είναι «λανθασμένο» και ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ τονίζει ότι η στρατηγική των δασμών ενέχει «τεράστιο ρίσκο».

Οι δασμοί αποξενώνουν τον Τραμπ όλο και περισσότερο από εταιρικούς «τιτάνες», ανθρώπους που έχουν επιρροή, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές που τον στήριξαν, καθώς η εμπορική στρατηγική του έχει προκαλέσει άγριες διακυμάνσεις στις αγορές.

Η κριτική είναι ένα πρώιμο σημάδι ότι η οικονομική αναταραχή που προκαλεί ο εμπορικός του πόλεμος θα μπορούσε να αφήσει μόνιμα πολιτικά σημάδια στον Τραμπ, -ο οποίος απείλησε εκ νέου με πρόσθετους δασμούς την Κίνα.

Ηγετικές φυσιογνωμίες σε πολλούς τομείς παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σιωπηλοί ή υποστήριξαν προσεκτικά τον Λευκό Οίκο καθώς ο Τραμπ μείωσε το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό, προκάλεσε εντάσεις με την Ευρώπη και εξαπέλυσε κυνηγητό στους μετανάστες κατά τις πρώτες 70 ημέρες της θητείας.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες που προσπάθησαν να κατευνάσουν την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» του Τραμπ εν μέσω των πολέμων στην Ουκρανία και τη Γάζα έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πραγματοποιεί επίσκεψη της τελευταίας στιγμής στον Λευκό Οίκο εν μέσω των οικονομικών απειλών. Παράλληλα, ο Τραμπ δέχεται και τηλεφωνήματα από ανήσυχους αρχηγούς κρατών.

Παρ' όλα αυτά, εμφανίζεται απτόητος από τη δημόσια πίεση, διαμηνύοντας χτες, Δευτέρα, ότι δεν θα πάρει πίσω τους δασμούς. Ωστόσο, οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητοι αφού άφησε να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός στο να συνάψει συμφωνίες με χώρες που επιδιώκουν να μετριάσουν τις επιπτώσεις των δασμών.

«Θα κάνουμε δίκαιες και καλές συμφωνίες με κάθε χώρα. Και αν δεν το κάνουμε, δεν πρόκειται να έχουμε καμία σχέση μαζί τους», τόνισε.

Οι ρωγμές στην επιρροή του Τραμπ είναι ορατές στις ΗΠΑ, καθώς τα στελέχη που κάποτε διαφήμιζαν τις πολιτικές του Τραμπ ως καλές για τις επιχειρήσεις έτρεξαν να μετρήσουν τον αντίκτυπο των δασμών στα χαρτοφυλάκια και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Για παράδειγμα, ο Τζέιμς Ντάιμον, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Wall Street, δήλωσε στο CNBC τον Ιανουάριο ότι οι δασμοί ήταν ένα «πολύτιμο» οικονομικό όπλο.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, με επιστολή του προς τους μετόχους προειδοποιήσει ότι οι δασμοί του Τραμπ θα επηρεάσουν τις εισαγωγές όσο και τις τιμές στις ΗΠΑ.

«Οι πρόσφατοι δασμοί θα αυξήσουν πιθανότατα τον πληθωρισμό και κάνουν πολλούς να θεωρούν μεγαλύτερη την πιθανότητα ύφεσης», έγραψε.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν που είχε υποστηρίξει τον Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του τον Ιούλιο ανέφερε στο Χ την Κυριακή ότι η συνέχισε των δασμών ισοδυναμεί με την έναρξη ενός «οικονομικού πυρηνικού πολέμου». Και άσκησε πίεση στον Λευκό Οίκο να κάνει μια παύση στους δασμούς.

«Δεν τον ψηφίσαμε γι' αυτό» έγραψε.

Την Παρασκευή, ο διευθύνων σύμβουλος της Eli Lilly, Ντέιβιντ Ρικς, έκανε μια ζοφερή εκτίμηση των επιπτώσεων των δασμών του Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι εταιρείες στις ΗΠΑ θα πρέπει πιθανότατα να μειώσουν την έρευνα ή το προσωπικό.

«Πρόκειται για μια στροφή στην πολιτική των ΗΠΑ και αισθάνομαι ότι θα είναι δύσκολο να επιστρέψουμε από εδώ», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε την Παρασκευή στο BBC.

Ο τόνος του ήταν εντελώς διαφορετικός από την αισιοδοξία που έδειχνε στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν μαζί με τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσαν ότι η Eli Lilly θα επενδύσει τουλάχιστον 27 δισεκατομμύρια δολάρια για την επέκταση της παραγωγής στις ΗΠΑ.

Και διευθύνοντες σύμβουλοι σπάνε τη σιωπή τους, αφού στοιχημάτισαν σε μεγάλο βαθμό ότι ο Λευκός Οίκος με τον Τραμπ θα ευνοούσε τις επιχειρήσεις. Αντίθετα, άλλοι CEOs είναι επιφυλακτικοί στο να επικρίνουν οποιαδήποτε από τις πολιτικές του προέδρου, από φόβο μήπως χάσουν τη θέση τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή γίνουν στόχος των επιθέσεων του, όπως έγινε με τα δικηγορικά γραφεία, τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα.

Την περασμένη εβδομάδα, μεγάλοι εμπορικοί όμιλοι, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Ένωσης Κατασκευαστών, επέκριναν τις εμπορικές πολιτικές του Τραμπ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, ένας από τους κορυφαίους συμβούλους του Τραμπ, ήρθε σε ρήξη με τη στρατηγική του, λέγοντας σε εκδήλωση το Σάββατο ότι ελπίζει να υπάρξει μια «κατάσταση με μηδενικούς δασμούς» μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.

Επίσης, άφησε αιχμές κατά του εμπορικού συμβούλου του Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο, ο οποίος υπήρξε βασικός υποστηρικτής των δασμών.

«Ένα διδακτορικό στα οικονομικά από το Χάρβαρντ είναι κακό πράγμα, όχι καλό», έγραψε σε ανάρτησή του.

Ακόμη, χαρακτήρισε «αστεία» την επιβολή δασμών σε ακατοίκητα νησιά που επέβαλε ο Λούτνικ.

Υπάρχουν όμως και πρόσωπα στη βιομηχανία που έχουν παραμείνει αξιοσημείωτα, σιωπηλά την ώρα που το χρηματιστήριο διολισθαίνει. Ο επιχειρηματίας και επενδυτής Μαρκ Αντρίσεν, ο διευθύνων σύμβουλος της Blackstone Στίβεν Σβάρτσμαν και άλλοι επιχειρηματίες που υποστήριξαν τον Τραμπ για πρόεδρο δεν έχουν σχολιάσει τους δασμούς.

Καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και τις πρώτες εβδομάδες της προεδρίας του, μια ομάδα από podcasters και διαδικτυακούς παράγοντες βοήθησαν στην προώθηση του Τραμπ στα εκατομμύρια των οπαδών τους. Αλλά τις τελευταίες ημέρες, κάποιοι από αυτούς άρχισαν να ξεσπούν.

Ο Σαπίρο, ο οποίος αρχικά υποστήριξε τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις στις προκριματικές προεδρικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων προτού αλλάξει την υποστήριξή του στον Τραμπ, σε πολλά από τα τελευταία του διαδικτυακά επεισόδια τονίζει τα ελαττώματα της δασμολογικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου.

«Το όραμα του προέδρου για το διεθνές εμπόριο είναι, λυπάμαι που το λέω, λανθασμένο», δήλωσε αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή "The Ben Shapiro Show". «Πρόκειται για μια μαζική αύξηση της φορολογίας στους Αμερικανούς καταναλωτές. Αυτό είναι. Και έχει σχεδιαστεί για να είναι έτσι», είπε, προσθέτοντας ότι είναι «πιθανότατα αντισυνταγματική ... μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις φόρων στους καταναλωτές στην ιστορία», η οποία, όπως τόνισε, «βασίζεται σε μια κακή ιδέα για το πώς λειτουργεί το διεθνές εμπόριο».

Και η αναδυόμενη κριτική δεν περιορίζεται στους δασμούς. Ο Τζο Ρόγκαν, ο παρουσιαστής podcast που υποστήριξε τον Τραμπ την παραμονή των εκλογών, χαρακτήρισε το λάθος που έκανε η κυβέρνηση και απέλασε νόμιμους μετανάστες «φρικτό».

Ο Ρόγκαν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Andry José Hernández Romero, έναν ταλαντούχο μακιγιέρ από τη Βενεζουέλα, ο οποίος απελάθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ αφού η διοίκηση Τραμπ τον αναγνώρισε ως μέλος της συμμορίας Tren de Aragua μέσω των τατουάζ του, τα οποία, σύμφωνα με τα μέλη της οικογένειάς του, δεν έχουν καμία σχέση με τη συμμορία.

Ο Ρόγκαν χλεύασε και την διαμάχη του Τραμπ με τον Καναδά. «Αυτό είναι τόσο γελοίο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει αντι-αμερικανικό και αντι-καναδικό συναίσθημα», είπε. «Νομίζω ότι είναι γελοίο ... και πραγματικά δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι η 51η πολιτεία μας», πρόσθεσε.

Ακολούθως, και ο ιδρυτής του Barstool Sports, Ντέιβ Πορτνόι επίσης υποστηρικτής του Τραμπ, επέκρινε τους δασμούς σε ένα βίντεο που καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος, είπε ότι «έχει χάσει 7 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές και κρύπτο. Ο Τραμπ έχει βάλει τους δασμούς του παντού. Προσπαθώ να τους καταλάβω. Δεν τα καταλαβαίνω. Σαν να πρόκειται περισσότερο για δασμούς εμπορικού ελλείμματος», είπε.

Παράλληλα, οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας -σύμμαχοι και επικριτές του Τραμπ- ανησυχούν όλο και περισσότερο για τους δασμούς, καθώς το χρηματιστήριο κατρακυλά.

«Οι άνθρωποι θα πανικοβληθούν αν αυτό συνεχιστεί, και ήδη είναι σε έναν μικρό πανικό τώρα», δήλωσε ο γερουσιαστής Κέβιν Κράμερ, περιγράφοντας το κλίμα μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων της Γερουσίας. Παρόλα αυτά, οι ανησυχίες για τους δασμούς δεν έχουν οδηγήσει τους υποστηρικτές του Τραμπ να «ξινίσουν» εναντίον του, τόνισε ο ίδιος.

Ο Κρουζ, ακόμη ένα πιστός του Τραμπ, προειδοποίησε ότι η στρατηγική του για τους δασμούς ενέχει «τεράστιους κινδύνους».

«Αγαπώ τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο γερουσιαστής από το Τέξας την Παρασκευή στο podcast του, "Verdict With Ted Cruz". «Είμαι ο ισχυρότερος υποστηρικτής του στη Γερουσία. Πιστεύω ότι κάνει απίστευτα πράγματα ως πρόεδρος. Αλλά εδώ είναι ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβετε: Ένας δασμός είναι φόρος και είναι φόρος κυρίως για τους Αμερικανούς καταναλωτές».

Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ανησυχούσαν για τους δασμούς του Τραμπ, 51 από αυτούς ψήφισαν το πρωί του Σαββάτου υπέρ ενός δημοσιονομικού πλαισίου που θα τους επιτρέψει να αρχίσουν να συντάσσουν την κορυφαία νομοθετική του προτεραιότητα: ένα «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» για τη μείωση των φόρων και την αύξηση της χρηματοδότησης των συνόρων.

Ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι δήλωσε ότι θα ψηφίσει «ναι» εν μέρει, λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που προκαλούν οι δασμοί του Τραμπ.

«Το χρηματιστήριο είχε δύο διαδοχικές ημέρες με πτώση μεγαλύτερη από 1.500 μονάδες», επισήμανε από το βήμα της Γερουσίας πριν από την ψηφοφορία.

«Αυτού του είδους η συντριβή του χρηματιστηρίου δημιουργεί αβεβαιότητα, η οποία καθιστά τις εταιρείες λιγότερο πιθανό να επενδύσουν, γεγονός που καθιστά λιγότερο πιθανό να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας», τόνισε.

