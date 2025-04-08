Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ εκτίμησε πως «περισσότερες χώρες θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Ο λόγος, όπως είπε, είναι «επειδή η Δύση έσπρωξε τον κόσμο στα πρόθυρα του 3ου Παγκοσμίου Πολέμου διεξάγοντας πόλεμο δι' αντιπροσώπων εναντίον της Ρωσίας, στην Ουκρανία».

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος εμφανιζόταν ως φιλελεύθερος εκσυγχρονιστής όταν ήταν πρόεδρος από το 2008 έως το 2012, παρουσιάζεται τώρα ως «αντιδυτικό γεράκι του Κρεμλίνου».

Διπλωμάτες λένε, όπως αναφέρει το Reuters, ότι οι παρατηρήσεις του δίνουν μια ένδειξη του τρόπου σκέψης της ελίτ του Κρεμλίνου.

Σε ανάρτηση σχετικά με τη συνθήκη για τη μείωση των πυρηνικών όπλων New START, την οποία υπέγραψε με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα στην Πράγα το 2010, ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι ο κίνδυνος πυρηνικής σύγκρουσης βρίσκεται σε υψηλότατο επίπεδο. Σημειώνεται πως η συνθήκη πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο του 2026.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας σχετικά με τα πυρηνικά τους οπλοστάσια, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας επέπληξε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις για τις «πενιχρές στρατηγικές τους δυνατότητες» και είπε ότι η κατάσταση ήταν γεμάτη κινδύνους.

«Η κατάσταση είναι τέτοια που ακόμη και με την πλήρη παύση της σύγκρουσης για τη λεγόμενη “Ουκρανία” ο πυρηνικός αφοπλισμός τις επόμενες δεκαετίες είναι αδύνατος», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο επίσημο κανάλι του στο Telegram.

«Ο κόσμος θα δημιουργήσει νέους, πιο καταστροφικούς τύπους όπλων και νέες χώρες θα αποκτήσουν πυρηνικά οπλοστάσια», σημείωσε.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ είναι οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο, με περίπου το 88% του συνόλου των πυρηνικών όπλων. Ακολουθούν η Κίνα, η Γαλλία, η Βρετανία, η Ινδία, το Πακιστάν, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα.

