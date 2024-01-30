Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκε και πάλι στην υπόθεση της τριανταεννιάχρονης Ιταλίδας καθηγήτριας Ιλάρια Σάλις, η οποία συνελήφθη πριν από ένα χρόνο στη Βουδαπέστη με την κατηγορία ότι επετέθη και ξυλοκόπησε δυο νεοναζί, κατά την διάρκεια τελετής μνήμης υποστηρικτών του χιτλερικού καθεστώτος.

Oggi Ilaria Salis è entrata in tribunale a Budapest incatenata mani e piedi, tenuta al guinzaglio. Detenuta da 11 mesi in condizioni disumane in un carcere ungherese, in Europa. È arrivato il momento che il governo italiano si faccia sentire forte e chiaro? pic.twitter.com/v3dFkLy6qi January 29, 2024

Οι εικόνες της χθεσινής δικάσιμου της γυναίκας προκάλεσαν σοκ στην Ιταλία, λόγω του ότι ήταν αλυσσοδεμένη χειροπόδαρα. «Ή έκδοσή της στην Ιταλία δεν προβλέπεται από τον νόμο, διότι δεν διέπραξε αδικήματα στην Ιταλία και συνελήφθη στην Ουγγαρία. Το υποτιθέμενο αδίκημα διαπράχθηκε στην Ουγγαρία και, κατά συνέπεια, πρέπει να δικαστεί εκεί», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα, ο Αντόνιο Ταγιάνι πρόσθεσε ότι «ο πρέσβη της χώρας του στη Βουδαπέστη μίλησε με τον Ούγγρο υπουργό Δικαιοσύνης, με αίτημα να ζητήσει από τον γενικό εισαγγελέα να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας της Ιλάρια και να του κάνει άμεσα σχετική αναφορά». «Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαμαρτυρηθούμε σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κράτησης, δεν μπορούμε να διαμεσολαβήσουμε σε ό,τι αφορά τη δίκη», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.