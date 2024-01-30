Σάντσεθ: Οχι από βουλή στο νομοσχέδιο για αμνηστία σε Καταλανούς αυτονομιστές

Η ισπανική Κάτω Βουλή απέρριψε σήμερα νομοσχέδιο για τη χορήγηση αμνηστίας λόγω των αποκλίσεων στο εύρος του μεταξύ των κυβερνώντων Σοσιαλιστών και των κομμάτων υπέρ της αυτονομίας της Καταλονίας, ένα πλήγμα για τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, που αποτυπώνει την κοινοβουλευτική ευθραυστότητά του.

Το νομοσχέδιο θα επιστρέψει τώρα για συζήτηση σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή και θα μπορούσε ενδεχομένως να σταλεί πίσω για να υποβληθεί σε μια νέα ψηφοφορία στην Κάτω Βουλή.

Το νομοσχέδιο για την αμνηστία αναμένεται να καθορίσει τη δεύτερη θητεία του Πέδρο Σάντσεθ και έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες κινητοποιήσεις σε βάρος του.

Οι Καταλανοί αυτονομιστές Junts του Κάρλες Πουτζδεμόν καταψήφισαν το νομοσχέδιο, αφότου απέτυχαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής με τους Σοσιαλιστές του PSOE. Το Junts ήθελε όλες οι εξαιρέσεις αναφορικά με την τρομοκρατία να αφαιρεθούν από το νομοσχέδιο, καθώς ορισμένοι πολιτικοί του βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό έρευνα από δικαστήρια σχετικά με φερόμενα εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία.

Το νομοσχέδιο προώθησε το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) ως αντάλλαγμα για την κοινοβουλευτική στήριξη για μια νέα θητεία από τα καταλανικά αυτονομιστικά κόμματα Esquerra Republicana de Catalunya και Junts.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

