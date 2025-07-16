Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως έδωσε διαταγή να αποσυρθούν περίπου οι μισοί από τους περίπου 4.000 στρατιωτικούς της Εθνοφρουράς που αναπτύχθηκαν στο Λος Άντζελες, έναν και πλέον μήνα μετά τη διαταγή που δόθηκε να σπεύσουν εκεί εξαιτίας των διαδηλώσεων εναντίον της πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο μεταναστευτικό.

«Χάρη στην ενίσχυση των στρατευμάτων μας, το χάος μειώθηκε στο Λος Άντζελες», σχολίασε εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Σον Παρνέλ.

«Κατά συνέπεια, ο υπουργός (Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ) διέταξε 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς» να αποσυρθούν, πρόσθεσε.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κινητοποίησε στις αρχές Ιουνίου την Εθνοφρουρά της Καλιφόρνιας, παρά την εναντίωση του δημοκρατικού κυβερνήτη της Γκάβιν Νιούσομ, για την αποκατάσταση της τάξης στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, έπειτα από επεισόδια.

Ο αρχηγός του κράτους διέταξε επίσης την κινητοποίηση 700 πεζοναυτών για να ενισχύσουν την Εθνοφρουρά να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις, που γενικά ήταν ειρηνικές αλλά υπήρξαν επεισόδια σε κάποιες, εναντίον των συλλήψεων μεταναστών από την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση, την ICE.

Η κατάσταση πάντως είναι γενικά ήρεμη εδώ και σχεδόν έναν μήνα στη μητρόπολη, όπου η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας έχει αρθεί από τη 17η Ιουνίου.

Ηγέτες στην πολιτεία αυτή, ιστορικά οχυρό των δημοκρατικών, κατηγόρησαν τον Ντόναλντ Τραμπ πως «κατασκεύασε» κρίση.

Εξήγησαν πως τα επεισόδια στο περιθώριο των διαδηλώσεων –οχήματα, συμπεριλαμβανομένων ρομποτικών ταξί, πυρπολήθηκαν, καταστήματα λεηλατήθηκαν, υπήρξαν βανδαλισμοί με γκραφίτι– ήταν διαχειρίσιμα από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης του Λος Άντζελες.

Οι στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν ιδίως για να φυλάσσουν ομοσπονδιακά κτίρια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις συνόδευσαν τους αστυνομικούς της ICE για να τους προστατεύουν στις εφόδους τους.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, η Κάρεν Μπας, που είχε φθάσει στο σημείο να μιλήσει για επιβολή «κατοχής», εξέφρασε ικανοποίηση για την «υποχώρηση» της Εθνοφρουράς.

«Αυτό έγινε επειδή οι κάτοικοι του Λος Άντζελες έμειναν ενωμένοι και δυνατοί. Οργανώσαμε ειρηνικές διαδηλώσεις, βρεθήκαμε σε συγκεντρώσεις, προσφύγαμε εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ στα δικαστήρια — όλα αυτά οδήγησαν στην υποχώρηση» χθες, είπε.

Από την δική του πλευρά ο κυβερνήτης Νιούσομ κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να «βάλει τέλος σε αυτή τη μασκαράτα» και «να αποσύρει» τους υπόλοιπους στρατιωτικούς που συνεχίζουν να βρίσκονται στη μεγαλούπολη.

Πηγή: skai.gr

