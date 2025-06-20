Αμερικανικό ομοσπονδιακό εφετείο επέτρεψε την Πέμπτη στον Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει τον έλεγχο της ανάπτυξης στρατευμάτων της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, μία κίνηση που προκάλεσε συζήτηση στη χώρα περί της χρήσης του στρατού στο έδαφος των ΗΠΑ και πυροδότησε πολιτική ένταση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Το τριμελές ομοσπονδιακό εφετείο στο Σαν Φρανσίσκο επέκτεινε την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης που είχε εκδώσει στις 12 Ιουνίου ο ομοσπονδιακός δικαστής Τσαρλς Μπρέγιερ, ότι ο Τραμπ είχε καλέσει παρανόμως την Εθνοφρουρά σε ομοσπονδιακή υπηρεσία.

«Ο Τραμπ πιθανόν ενήργησε μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του», δήλωσαν οι δικαστές, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του πιθανόν συμμορφώθηκε με την απαίτηση να συντονισθεί με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ και, ακόμα κι αν δεν το έκανε, αυτός ο τελευταίος δεν είχε την αρμοδιότητα να ασκήσει βέτο στην οδηγία του Τραμπ.

«Και μολονότι θεωρούμε ότι ο πρόεδρος έχει πιθανόν την αρμοδιότητα να ομοσπονδοποιήσει την Εθνοφρουρά, τίποτα στην απόφασή μας δεν αφορά τη φύση των δραστηριοτήτων στις οποίες μπορεί να εμπλακεί η ομοσπονδοποιημένη Εθνοφρουρά», έγραψαν οι δικαστές στη γνωμοδότησή τους.

«Ο Νιούσομ εξακολουθεί να μπορεί να αμφισβητήσει τη χρησιμοποίηση της Εθνοφρουράς και των Πεζοναυτών των ΗΠΑ βάσει άλλων νόμων, περιλαμβανομένου αυτού που απαγορεύει τη χρήση στρατευμάτων για την επιβολή του νόμου μέσα στη χώρα», πρόσθεσαν.

Ο κυβερνήτης μπορεί να θέσει αυτά τα ζητήματα στη σημερινή ακροαματική συνεδρίαση ενώπιον του Μπρέγιερ, αναφέρουν ακόμη στη γνωμοδότηση.

Ο Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αυτή είναι μια σπουδαία απόφαση για τη χώρα μας και θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε και να υπερασπιζόμαστε τους νομοταγείς Αμερικανούς», δήλωσε.

«Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τον Γκάβιν, επειδή σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν οι πόλεις μας και ο λαός μας χρειάζονται προστασία, εμείς είμαστε αυτοί που θα τους τη δώσουμε, αν η πολιτειακή και η τοπική αστυνομία δεν μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, να κάνει τη δουλειά», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας συνεχίζει τη διαδικασία της αγωγής με την οποία αμφισβητεί τη χρησιμοποίηση από τον πρόεδρο των στρατευμάτων για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Λος Άντζελες κατά της μεταναστευτικής πολιτικής του.

Σε ανάρτησή του στο X μετά την απόφαση, ο Νιούσομ δήλωσε ότι θα συνεχίσει το δικαστικό αγώνα του.

«Ο πρόεδρος δεν είναι βασιλιάς και δεν είναι υπεράνω του νόμου», δήλωσε. «Θα συνεχίσουμε να αμφισβητούμε την αυταρχική χρήση από τον Πρόεδρο Τραμπ των στρατιωτών των ΗΠΑ εναντίον των πολιτών μας».

Όπως επισημαίνει το Ρόιτερς, ο νόμος θέτει τρεις προϋποθέσεις για να μπορεί ο πρόεδρος να ομοσπονδοποιήσει πολιτειακές δυνάμεις Εθνοφρουράς - εισβολή, «εξέγερση ή κίνδυνο εξέγερσης» εναντίον της κυβέρνησης ή μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί με τακτικές δυνάμεις να εφαρμόσει τους νόμους της χώρας.

Το ομοσπονδιακό εφετείο αποφάνθηκε ότι η τελευταία προϋπόθεση πιθανόν υπήρξε, επειδή διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον οχημάτων των μεταναστευτικών αρχών, χρησιμοποίησαν κάδους σκουπιδιών ως πολιορκητικούς κριούς, έριξαν κοκτέιλ Μολότοφ και βανδάλισαν ιδιοκτησίες, εμποδίζοντας την επιβολή του νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

