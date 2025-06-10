Καθ'οδόν προς το Λος Άντζελες βρίσκονται σήμερα Τρίτη περίπου 700 πεζοναύτες έπειτα από εντολή Τραμπ ως απάντηση στις διαμαρτυρίες που λαμβάνουν χώρα για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κατά των απελάσεων μεταναστών. Επίσης, ο αμερικανός πρόεδρος διπλασίασε τον αριθμό των μελών της Εθνοφρουράς σε 4.000, σε μια εντυπωσιακή κινητοποίηση στρατευμάτων εναντίον των κατοίκων των ΗΠΑ, την οποία οι ηγέτες της Καλιφόρνια χαρακτήρισαν «αυταρχική».

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε για ακόμα μία φορά την απόφασή του να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες, ισχυριζόμενος ότι αν δεν το είχε κάνει, «αυτή η κάποτε όμορφη και σπουδαία πόλη θα καιγόταν ολοσχερώς αυτή τη στιγμή». Στη συνέχεια, ο Τραμπ εξαπέλυσε μια επίθεση κατά της ανοικοδόμησης σπιτιών στο Λος Άντζελες και επιτέθηκε ξανά στον κυβερνήτη Νιούσομ και στον δήμαρχο Μπας.

«Αν δεν είχα «ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ» στο Λος Άντζελες τις τελευταίες τρεις νύχτες, αυτή η κάποτε όμορφη και σπουδαία πόλη θα καιγόταν ολοσχερώς αυτή τη στιγμή, όπως ακριβώς 25.000 σπίτια που κάηκαν ολοσχερώς στο Λος Άντζελες κάνοντας ανίκανους έναν Κυβερνήτη και ένα Δήμαρχο - Παρεμπιπτόντως, η πολύ πιο δύσκολη, χρονοβόρα και αυστηρή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί σε αυτά τα σπίτια, ενώ οι εύκολες και απλές άδειες πόλης και πολιτείες είναι καταστροφικά μπερδεμένες και ΠΟΛΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ! Είναι ένα απόλυτο χάος και θα είναι για πολύ καιρό. Οι άνθρωποι θέλουν να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους. Καλέστε τον ανίκανο Κυβερνήτη και Δήμαρχό σας, η ομοσπονδιακή αδειοδότηση ΤΕΛΕΙΩΣΕ!!!»

Συγκεκριμένα, το Πεντάγωνο κινητοποίησε τους 700 εν ενεργεία πεζοναύτες μετά την δραματική κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, με τους κατοίκους να βγαίνουν στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά μιας σειράς βίαιων μέτρων καταστολής κατά των μεταναστών. Ωστόσο, η αστυνομία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι δεν έχει ειδοποιηθεί επίσημα και ότι η άφιξη των πεζοναυτών θα αποτελούσε «σημαντική υλικοτεχνική και επιχειρησιακή πρόκληση».

Δεκάδες συλλήψεις έλαβαν χώρα όλε αυτές τις ημέρες ενώ η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, δεσμεύτηκε να διεξάγει ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις για τη σύλληψη ύποπτων επεκτείνοντας την καταστολή που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες. Αξιωματούχοι του Τραμπ έχουν χαρακτηρίσει τις διαμαρτυρίες ως άνομες και έχουν κατηγορήσει τους πολιτειακούς και τοπικούς Δημοκρατικούς ότι επέτρεψαν αναταραχές και προστάτευσαν τους παράνομους μετανάστες με πόλεις-καταφύγια.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Τρίτη ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων Πεζοναυτών και Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες στοχεύει στην προστασία αξιωματικών από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, οι συλλήψεις των οποίων φερόμενων παραβατών της νομοθεσίας περί μετανάστευσης έχουν προκαλέσει βίαιες συγκρούσεις.

«Πιστεύουμε ότι οι πράκτορες της ICE θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να είναι ασφαλείς κατά την εκτέλεση των επιχειρήσεών τους και έχουμε αναπτύξει την Εθνοφρουρά και τους Πεζοναύτες για να τους προστατεύσουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ακρόαση στο Κογκρέσο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν νωρίτερα διαδηλωτές στο κέντρο του Λος Άντζελες, κοντά στις περιοχές Little Tokyo και Arts District. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αστυνομικές κλούβες με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Επίσης, αστυνομικοί έριξαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης και πλαστικές σφαίρες για να διαλύσουν τα πλήθη. Από την πλευρά τους, διαδηλωτές άρχισαν να πετούν αντικείμενα στην αστυνομία.

Οι επιχειρήσεις επιβολής του νόμου έχουν πολώσει περαιτέρω τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα της Αμερικής, καθώς ο Τραμπ, απείλησε να συλλάβει τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ επειδή αντιστάθηκε στην ομοσπονδιακή καταστολή.

Ο Γκάβιν Νιούσομ, από την πλευρά του δήλωσε ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτες «δεν είναι πολιτικά πιόνια» και χαρακτήρισε την ανάπτυξη δυνάμεων από την κυβέρνηση Τραμπ «κατάφωρη κατάχρηση εξουσίας».

Επίσης, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, γερουσιαστής Τζακ Ριντ, δήλωσε ότι ήταν «σοβαρά προβληματισμένος» από την ανάπτυξη πεζοναυτών από τον Τραμπ.

«Ο πρόεδρος παρακάμπτει βίαια την εξουσία του κυβερνήτη και του δημάρχου και χρησιμοποιεί τον στρατό ως πολιτικό όπλο. Αυτή η άνευ προηγουμένου κίνηση απειλεί να μετατρέψει μια τεταμένη κατάσταση σε εθνική κρίση», δήλωσε ο Ριντ.

Οι διαμαρτυρίες επεκτείνονται

Οι διαμαρτυρίες μέχρι στιγμής έχουν οδηγήσει σε μερικές δεκάδες συλλήψεις και σε κάποιες υλικές ζημιές. Αν και οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στο Λος Άντζελες έχουν επεκταθεί πλέον σε τουλάχιστον εννέα άλλες πόλεις των ΗΠΑ τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, της Φιλαδέλφειας και του Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Στο Ώστιν του Τέξας, η αστυνομία έκανε χρήση μη θανατηφόρων πυρομαχικών και συνέλαβε αρκετά άτομα καθώς συγκρούστηκαν με πλήθος διαδηλωτών.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security) δήλωσε ότι το τμήμα Μετανάστευσης και Τελωνείων έχει συλλάβει 2.000 παραβάτες του νόμου περί μετανάστευσης τις τελευταίες ημέρες, πολύ πάνω από τον ημερήσιο μέσο όρο των 311 κατά το οικονομικό έτος 2024 υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Διεξήγαμε περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα από ό,τι προχθές και αύριο θα διπλασιάσουμε ξανά αυτές τις προσπάθειες», δήλωσε η Νόεμ στο Fox News «Hannity». «Όσο περισσότερο διαμαρτύρονται και διαπράττουν πράξεις βίας εναντίον αστυνομικών, τόσο πιο σκληρά θα τους κυνηγάει η ICE».

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, αντιτάχθηκε στην καταστολή, δηλώνοντας στο MSNBC: «Αυτή είναι μια πόλη μεταναστών».

Ωστόσο, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ αντέτεινε λέγοντας ότι «Δεν είναι πόλη μεταναστών. Είναι πόλη εγκληματιών».

