Η ΕΕ απειλεί με κυρώσεις τη Γεωργία, χώρα υποψήφια προς ένταξη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε χθες Τρίτη ότι μπορεί να αναστείλει την εξαίρεση από τις θεωρήσεις διαβατηρίων από την οποία ωφελούνται οι πολίτες της Γεωργίας εξαιτίας της καταστολής της αντιπολίτευσης από πλευράς της κυβέρνησης και της «οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας» στο κράτος του Καυκάσου.

«Στείλαμε (...) επιστολή στη Γεωργία όσον αφορά το καθεστώς κοινής θεώρησης» διαβατηρίων, τόνισε στις Βρυξέλλες η Κάγια Κάλας, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Πρέπει να εκπληρώνονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, «κι αν δεν γίνουν σεβαστές χωρίς καθυστέρηση, τότε θα πρέπει να αναστείλουμε το καθεστώς κοινής θεώρησης», από το οποίο ωφελούνται πολίτες της Γεωργίας που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην ΕΕ, πρόσθεσε, τονίζοντας πως οι Βρυξέλλες δίνουν στο Τμπιλίσι προθεσμία ως τα τέλη του Αυγούστου.

Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν επικρίνει έντονα τις αρχές στη Γεωργία εξαιτίας κύματος συλλήψεων πολιτικών προσωπικοτήτων, ακτιβιστών και δημοσιογράφων που εναντιώνονται στο κυβερνών κόμμα στη χώρα.

Οι Βρυξέλλες κρίνουν πως κυβερνητικά μέτρα, καθώς και νόμοι που περιστέλλουν τη λεγόμενη κοινωνία των πολιτών, εκτρέπουν τη Γεωργία από τον δρόμο προς την ένταξή της χώρας των 3,7 εκατ. κατοίκων στον ευρωπαϊκό συνασπισμό.

Κράτη μέλη της ΕΕ συνηγορούν υπέρ της λήψης μέτρων εναντίον των γεωργιανών αρχών και πρόταση να επιβληθούν κυρώσεις σε δικαστικούς που ενεπλάκησαν στις φυλακίσεις μορφών της αντιπολίτευσης τέθηκε στο τραπέζι. Ωστόσο, βέτο της Ουγγαρίας –ο πρωθυπουργός της οποίας Βίκτορ Όρμπαν είναι σύμμαχος του κυβερνώντος κόμματος του Γεωργιανού Ονείρου– έχει παραλύσει μέχρι τώρα τις κινήσεις για να ληφθούν μέτρα ώστε να πιεστεί το Τμπιλίσι.

Η Γεωργία απέκτησε καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη στα τέλη του 2023. Είχε υποβάλει αίτημα γι’ αυτό λίγο καιρό μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

