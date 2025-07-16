Το διεθνές αεροδρόμιο του Βανκούβερ, από τα μεγαλύτερα και πλέον πολυσύχναστα στον Καναδά, παρέλυσε για σχεδόν μια ώρα χθες Τρίτη, εξαιτίας της πληροφορίας ότι μικρό αεροσκάφος υπέστη «αεροπειρατεία», σύμφωνα με τις αρχές.

Η αστυνομία ανέφερε πως έλαβε στις 13:10 (τοπική ώρα· 23:10 ώρα Ελλάδας) μήνυμα σύμφωνα με το οποίο Cessna 172, μονοκινητήριο τετραθέσιο, «υπέστη αεροπειρατεία στην περιοχή του νήσου του Βανκούβερ και πλησίαζε στον εναέριο χώρο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Βανκούβερ» (δυτικά).

«Ο ύποπτος ήταν ο μόνος επιβαίνων στο αεροσκάφος», διευκρίνισε η καναδική βασιλική χωροφυλακή σε ανακοίνωσή της. Συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση και χωρίς «κανένα επεισόδιο» μετά την προσγείωση του Τσέσνα, κάπου μια ώρα αργότερα, διευκρίνισαν οι αστυνομικές αρχές, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Εννιά εισερχόμενες πτήσεις εξετράπησαν προς άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου, το οποίο διευκρίνισε πως η απαγόρευση των προσγειώσεων διήρκεσε 39 λεπτά.

