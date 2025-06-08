Στους δρόμους βγάζει ο Ντόναλντ Τραμπ 2.000 άνδρες της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ταραχές που μαίνονται για δεύτερη ημέρα μετά τις ταραχές που ξέσπασαν στη διάρκεια διαμαρτυριών κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ να επικρίνει δριμύτατα τις «ανίκανες» αρχές της Καλιφόρνιας.

Ο τσάρος των συνόρων του, Τομ Χόμαν, δήλωσε στο Fox News το Σάββατο: «Κάνουμε το Λος Άντζελες ασφαλέστερο».

Η πόλη της Καλιφόρνια βίωσε μια δεύτερη ημέρα αναταραχών το Σάββατο, καθώς κάτοικοι μιας κυρίως λατινοαμερικανικής περιοχής συγκρούστηκαν με ομοσπονδιακούς πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Δακρυγόνα και γκλομπ χρησιμοποιήθηκαν για να διαλύσουν τα πλήθη στην περιοχή Paramount.

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο Λος Άντζελες επειδή αντιτάχθηκαν σε μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) η οποία εδώ και εβδομάδες σαρώνει τις ΗΠΑ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο επιχείρησης που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Έως και 118 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες αυτή την εβδομάδα από ομοσπονδιακούς πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων 44 την Παρασκευή. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, καταδίκασε τις εφόδους ως «σκληρές».

Ο Νιούσομ τηλεφώνησε στον Τραμπ το Σάββατο και μίλησαν για περίπου 40 λεπτά, δήλωσε εκπρόσωπος του κυβερνήτη στο CBS News.

Η Paramount έχει ηρεμήσει σημαντικά, αλλά οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και των αρχών επιβολής του νόμου εξακολουθούν.

Όλα ξεκίνησαν όταν στελέχη της ICE συγκεντρώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο προάστιο Paramount, κοντά σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Home Depot, όπου συνήθως ανειδίκευτοι εργάτες αναζητούν μεροκάματο προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Δεν είναι σαφές αν οι πράκτορες της ICE ετοιμάζονταν να συλλάβουν παράτυπους μετανάστες ή συγκεντρώθηκαν εκεί για να προετοιμάσουν κάποια επιχείρηση.

Όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία τους, προκλήθηκε ένταση και το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι ανέπτυξε αστυνομικούς για την αποκατάσταση της τάξης. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς και επιχείρησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση λεωφορείου από την περιοχή. Αστυνομικοί απώθησαν το συγκεντρωμένο πλήθος με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Λίγες ώρες αργότερα, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι συντρίμμια και αναποδογυρισμένα καροτσάκια αγορών, όπως φαίνεται σε πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία ανέφεραν επίσης ότι ορισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε μια αμερικανική σημαία. Οι σερίφηδες της κομητείας του Λος Άντζελες έκανα χρήση κρότου-λάμψης και δακρυγόνων καθώς προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους διαδηλωτές.

Διαδηλωτές λένε ότι υπάρχουν μετανάστες κλειδωμένοι μέσα σε τοπικές επιχειρήσεις που φοβούνται να βγουν έξω.

Ο πληθυσμός του Paramount είναι πάνω από 80% ισπανόφωνοι.

Ένα πλήθος διαδηλωτών στο Paramount, «έγινε ολοένα και πιο αναστατωμένο, πετώντας αντικείμενα και επιδεικνύοντας βίαιη συμπεριφορά προς ομοσπονδιακούς πράκτορες και βοηθούς σερίφηδες», ανέφερε το Τμήμα Σερίφη του Λος Άντζελες σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο το βράδυ.

Σε απάντηση, το τμήμα ζήτησε πρόσθετους πόρους σε ολόκληρη την κομητεία και ανέπτυξε επιπλέον βοηθούς. Το τμήμα του σερίφη τόνισε στην ανακοίνωσή του ότι «δεν συμμετείχε σε καμία ομοσπονδιακή επιχείρηση επιβολής του νόμου» και ότι η αντίδρασή του «επικεντρώθηκε αποκλειστικά στη διαχείριση της κυκλοφορίας και στον έλεγχο του πλήθους».

Δελτίο τύπου του Λευκού Οίκου ανέφερε: «Τις τελευταίες ημέρες, βίαια πλήθη έχουν επιτεθεί σε αξιωματικούς της ICE και σε ομοσπονδιακούς πράκτορες επιβολής του νόμου που πραγματοποιούν βασικές επιχειρήσεις απέλασης στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια».

«Αυτές οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για την αναχαίτιση και την ανατροπή της εισβολής παράνομων εγκληματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από αυτή τη βία, οι αδίστακτοι ηγέτες των Δημοκρατικών της Καλιφόρνια έχουν παραιτηθεί πλήρως από την ευθύνη τους να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε ένα Προεδρικό Υπόμνημα που αναπτύσσει 2.000 Εθνοφρουρούς για να αντιμετωπίσουν την ανομία που έχει επιτραπεί να καλπάζει.»

Μιλώντας στο Λος Άντζελες, όπου είχε ταξιδέψει για να επιβλέψει προσωπικά τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις της ICE, ο Χόμαν δήλωσε: «Προσφέρουμε περισσότερους πόρους αυτή τη στιγμή. Θα φέρουμε την Εθνοφρουρά απόψε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας».

Προειδοποίησε ότι θα υπάρξει «μηδενική ανοχή» σε οποιαδήποτε βία ή ζημιά σε ιδιωτική περιουσία.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο, εξέδωσε επίσης προειδοποίηση προς τους διαδηλωτές: «Εσείς φέρνετε χάος και εμείς θα φέρουμε χειροπέδες. Ο νόμος και η τάξη θα επικρατήσουν».

Είπε επίσης ότι είχαν γίνει «πολλαπλές συλλήψεις» για «παρεμπόδιση επιχειρήσεων».

«Έχουν ήδη γίνει αρκετές συλλήψεις για παρεμπόδιση των επιχειρήσεών μας», έγραψε επίσης. «Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμη. Χτενίζουμε τα βίντεο για να εντοπίσουμε τους δράστες. Εσείς φέρνετε το χάος, εμείς φέρνουμε χειροπέδες», συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έγραψε στο X με τη σειρά του ότι το υπουργείο του «κινητοποιεί ΑΜΕΣΩΣ την Εθνοφρουρά για να υποστηρίξει τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου στο Λος Άντζελες».

«Και, εάν η βία συνεχιστεί, θα κινητοποιηθούν επίσης και οι εν ενεργεία πεζοναύτες από το στρατόπεδο Πέντλετον - βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή», πρόσθεσε.

Αργά το Σάββατο, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD) εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι «σήμερα, οι διαδηλώσεις σε όλη την πόλη του Λος Άντζελες παρέμειναν ειρηνικές και επαινούμε όλους όσους άσκησαν υπεύθυνα τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία».

Η δήλωση πρόσθεσε ότι η αστυνομία του Λος Άντζελες παρέμεινε «πλήρως έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα και κατάλληλα σε οποιεσδήποτε πιθανές πράξεις κοινωνικής αναταραχής».

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε αργά το Σάββατο ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιδεικνύει «παρανοϊκή συμπεριφορά» απειλώντας να στείλει εν ενεργεία πεζοναύτες στο Λος Άντζελες.

«Ο Υπουργός Άμυνας απειλεί τώρα να αναπτύξει πεζοναύτες εν ενεργεία σε αμερικανικό έδαφος εναντίον των ίδιων των πολιτών του», δήλωσε σε ανάρτηση στο X. «Αυτή είναι διαταραγμένη συμπεριφορά.»

Σε δήλωσή του την Παρασκευή, ο κυβερνήτης Νιούσομ δήλωσε: «Οι συνεχιζόμενες χαοτικές ομοσπονδιακές επιχειρήσεις «σκούπα», σε όλη την Καλιφόρνια, για την τήρηση ενός αυθαίρετου ορίου συλλήψεων, είναι τόσο απερίσκεπτες όσο και σκληρές».

«Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ διαβρώνει την εμπιστοσύνη, διαλύει οικογένειες και υπονομεύει τους εργαζόμενους και τις βιομηχανίες που τροφοδοτούν την οικονομία της Αμερικής».

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, κατηγόρησε νωρίτερα την ICE ότι «σπέρνει τον τρόμο» στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής.

Οι επικεφαλής του FBI και της Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσαν ότι τα σχόλια του δημάρχου έθεταν σε κίνδυνο τους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει την εξουσία να αναπτύξει την Εθνοφρουρά για ορισμένους σκοπούς, στους οποίους περιλαμβάνεται η «καταστολή της εξέγερσης».

Απαντώντας, ωστόσο, το Σάββατο, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια δήλωσε ότι η κίνηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να «αναλάβει τον έλεγχο της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια και να αναπτύξει 2.000 στρατιώτες» ήταν «σκόπιμα εμπρηστική» και «θα κλιμακώσει μόνο τις εντάσεις».

«Οι αρχές του Λος Άντζελες έχουν πρόσβαση σε βοήθεια από τις αρχές επιβολής του νόμου ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε ο Newsom.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στον κυβερνήτη στην πλατφόρμα του Truth Social, λέγοντας ότι αν αυτός και ο Κάρεν Μπας δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, «τότε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα παρέμβει και θα λύσει το πρόβλημα, ΤΙΣ ΤΑΡΑΧΕΣ & ΛΕΙΑΣΤΗΡΙΑ, με τον τρόπο που θα έπρεπε να λυθεί!!!»

