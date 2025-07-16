Η κυβέρνηση Τραμπ απελαύνει παράτυπους μετανάστες στο Ισουατίνι

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως απέλασε πέντε παράτυπους μετανάστες, από χώρες της Ασίας και της Καραϊβικής, στο Ισουατίνι, μικρό βασίλειο της μεσημβρινής Αφρικής, επικαλούμενη την άρνηση των δικών τους χωρών να τους δεχτούν.

Την 4η Ιουλίου, η Ουάσιγκτον προχώρησε στην απέλαση στο Νότιο Σουδάν –φτωχή αφρικανική χώρα όπου μαίνονται συγκρούσεις κι εκφράζονται φόβοι περί επανέναρξης του εμφυλίου πολέμου– άλλους οκτώ παράτυπους μετανάστες, αφού έλαβε πράσινο φως από το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έπειτα από μακρά δικαστική μάχη.

«Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας διεξήγαγε αεροπορικώς απέλαση προς τρίτη χώρα, στο Ισουατίνι», ανέφερε το DHS μέσω X.

Επρόκειτο για «αλλοδαπούς εγκληματίες» που βρίσκονταν παράτυπα στις ΗΠΑ και οι πατρίδες τους αρνήθηκαν να υποδεχθούν, πρόσθεσε, δημοσιοποιώντας επίσης την ταυτότητα, τη φωτογραφία και τις κατηγορίες σε βάρος καθεστώς από τους πέντε: πρόκειται για υπηκόους Βιετνάμ, Λάος, Υεμένης, Κούβας και Τζαμάικας.

Το Ισουατίνι, η τελευταία απόλυτη μοναρχία της Αφρικής, που γειτονεύει με τη Νότια Αφρική, κυβερνά από το 1986 ο Εμσουάτι Γ΄, που επικρίνεται για τον πολυδάπανο τρόπο ζωής του και κατηγορείται συχνά για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν άφθονη προβολή οι απελάσεις σε φίλα προσκείμενα ΜΜΕ.

Όμως το σχέδιό του για μαζικές απελάσεις «εκατομμυρίων» ανθρώπων φρενάρουν ή εμποδίζουν αποφάσεις της δικαιοσύνης, με επιχειρήματα που αφορούν ιδίως το ότι οι άνθρωποι που μπαίνουν στο στόχαστρο έχουν δικαιώματα, που πρέπει να γίνονται σεβαστά.

