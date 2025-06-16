Νέες επιχειρήσεις εναντίον παράτυπων μεταναστών σε μεγάλα αστικά κέντρα, οχυρά των Δημοκρατικών, ενόψει του «μεγαλύτερου προγράμματος μαζικών απελάσεων στην ιστορία» διέταξε χθες Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρέπει να επεκτείνουμε τις προσπάθειες για να σταματήσουμε και να απελάσουμε τους παράνομους αλλοδαπούς στις μεγαλύτερες αμερικανικές πόλεις, όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Νέα Υόρκη, όπου ζουν εκατομμύρια» από αυτούς, ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους μέσω Truth Social.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης πως αυτές οι πόλεις αποτελούν τον «πυρήνα του Κέντρου Εξουσίας των Δημοκρατικών», επαναλαμβάνοντας ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς ότι το Δημοκρατικό Κόμμα χρησιμοποιεί παράτυπους μετανάστες για να αλλοιώσει εκλογικά αποτελέσματα.

Αντίδραση από Δημοκρατικούς δημάρχους

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, μέσω δηλώσεών της στο MSNBC, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για πολιτικές που δημιουργούν «κλίμα φόβου» μεταξύ των μεταναστών, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την οικονομία της πόλης.

«Θα μπορούσατε πραγματικά να αποσταθεροποιήσετε την οικονομία του Λος Άντζελες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα γραφεία της δεν απάντησαν σε νέο αίτημα του Axios για σχόλιο σχετικά μετά τη χθεσινή εντολή του Τραμπ. Αντίστοιχα, σιγή ιχθύος τηρούν μέχρι στιγμής και οι εκπρόσωποι των δημάρχων της Νέας Υόρκης και του Σικάγο.

Νομικό και πολιτικό υπόβαθρο

Η απόφαση του Τραμπ έρχεται λίγους μήνες μετά το προεδρικό διάταγμα του Απριλίου, το οποίο ζητούσε την καταγραφή των λεγόμενων «πόλεων-καταφυγίων» που δεν συνεργάζονται με την ομοσπονδιακή πολιτική μετανάστευσης. Ο Λευκός Οίκος είχε τότε προειδοποιήσει ότι όσες πόλεις δεν συμμορφωθούν, μπορεί να χάσουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση — γεγονός που οδήγησε 20 Δημοκρατικούς γενικούς εισαγγελείς να προσφύγουν κατά της κυβέρνησης.

Παράλληλα, η παρουσία της Εθνοφρουράς και των Πεζοναυτών της ICE (Immigration and Customs Enforcement-Υπηρεσία Ελέγχου Μετανάστευσης και Τελωνείων τών ΗΠΑ) για την αντιμετώπιση των διαδηλωτών που συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες στο Λος Άντζελες έχει ήδη προκαλέσει νομικές προστριβές ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις πολιτειακές αρχές της Καλιφόρνια.

Εσωτερικές αντιφάσεις και προκλήσεις

Παρότι ο Τραμπ καλεί για μαζικές απελάσεις, φέρεται να αναγνώρισε πρόσφατα ότι οι υπερβολικά επιθετικές πολιτικές της κυβέρνησής του είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια εργατικού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς, όπως η γεωργία, ο τουρισμός και η βιομηχανική επεξεργασία πρώτων υλών. Έτσι, αποφάσισε την παύση των επιδρομών της ICE σε χώρους εργασίας, όπως ξενοδοχεία, αγροκτήματα, εργοστάσια συσκευασίας και εστιατόρια.

Ωστόσο, σύμβουλοι του Τραμπ, όπως ο Στίβεν Μίλερ, καθώς και η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, φέρονται να ζήτησαν από την ICE να αυξήσει τις συλλήψεις σε 3.000 την ημέρα — αριθμός τριπλάσιος από εκείνον που καταγραφόταν τις πρώτες ημέρες της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Διαμαρτυρίες και κοινωνική αντίδραση

Οι πολιτικές αυτές έχουν προκαλέσει έντονη κοινωνική αντίδραση, με χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις υπό το σύνθημα «Όχι Βασιλιάδες», διαμαρτυρόμενοι τόσο για τις επιχειρήσεις της ICE όσο και για τη γενικότερη αυταρχική στροφή της μεταναστευτικής πολιτικής.

Τα δεδομένα και η πραγματικότητα επί του πεδίου

Ανάλυση του Axios έδειξε ότι η δραστηριότητα της ICE είναι ήδη αυξημένη σε πολιτείες όπως το Τέξας, η Φλόριντα, η Τζόρτζια, η Βόρεια Καρολίνα και η Βιρτζίνια — όπου οι τοπικές αρχές έχουν συνάψει συμφωνίες με την ICE βάσει του άρθρου 287(g), ενισχύοντας τις συνεργασίες με ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Ωστόσο, η ίδια ανάλυση αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ομοσπονδιακοί πόροι και προσωπικό για να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος της απέλασης ενός εκατομμυρίου παράτυπων μεταναστών ετησίως. Σε πολλές περιοχές, οι τοπικές αρχές δεν είναι πρόθυμες — ή ικανές — να επωμιστούν τον ρόλο της ομοσπονδιακής επιβολής.

