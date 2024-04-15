Την ώρα που η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής απειλείται με περαιτέρω ανάφλεξη με την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ να αποτελεί το σημείο καμπής, η επόμενη μέρα βρίσκει όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να διεκδικούν τη «νίκη» από την προχθεσινή σύγκρουση.

Σε άρθρο του το Associated Press αναφέρει ότι όλες οι πλευρές έχουν σημειώσει κέρδη από την αναμέτρηση τόσο τα δύο άμεσα εμπλεκόμενα μέρη, Ισραήλ και Ιράν, όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απάντηση του Ισραήλ αποκαθιστά την πίστη των Ισραηλινών στις στρατιωτικές δυνάμεις

Καθώς τα περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι κατευθύνονταν προς το Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, η χώρα μπόρεσε να δοκιμάσει επιτυχώς τη συστοιχία αεράμυνας της, η οποία, μαζί με τη βοήθεια των συμμάχων, αναχαίτισε το 99% των βλημάτων και απέτρεψε να σημειωθούν μεγάλες ζημιές.

Ο στρατός του Ισραήλ είχε υποστεί μια καταστροφική ήττα από έναν λιγότερο εξοπλισμένο εχθρό, τη Χαμάς, όταν εισέβαλε από τη Γάζα στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Η επίθεση κατάφερε ένα σημαντικό πλήγμα στην εικόνα του Ισραήλ, εκείνης της περιφερειακής στρατιωτικής δύναμης και διέλυσε κάθε αίσθηση του αήττητου. Η απάντηση στην επίθεση του Ιράν θα μπορούσε να είναι αυτή που αποκαθιστά την πίστη στον στρατό της χώρας, ακόμη και αφού οι δυνάμεις του έχουν «βαλτώσει» στη Γάζα, περισσότερους από έξι μήνες αφότου το Ισραήλ κήρυξε τον πόλεμο στη Χαμάς.

Στα κέρδη του Ισραήλ καταγράφεται επίσης το γεγονός ότι αποτελεί μέρος ενός συνασπισμού δυνάμεων που το βοήθησε να αποκρούσει την ιρανική επίθεση. Πρόκειται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, για μια πολύ αναγκαία επίδειξη υποστήριξης σε μια εποχή που το Ισραήλ διανύει εποχή απομόνωσης, λόγω των ανησυχιών που έχει εγείρει ο πόλεμος στη Γάζα με αφορμή και την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση και του μεγάλου αριθμού θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Το Ιράν δείχνει τη δύναμή του

Το Ιράν διαμήνυσε επανειλημμένα ότι θα απαντούσε στο χτύπημα σε ιρανικό διπλωματικό συγκρότημα στη Δαμασκό την 1η Απριλίου που σκότωσε δύο στρατηγούς. Η επίθεση της Κυριακής επέτρεψε στο Ιράν να δείξει στους πολίτες του ότι δεν θα υποχωρήσει όταν δέχονται επίθεση τα περιουσιακά του στοιχεία και ότι η απειλές που εξαπέλυε ήταν σοβαρές.



Με το χτύπημα του, το Ιράν μπόρεσε να επιδείξει τη σφοδρή του δύναμη πυρός, να ενσταλάξει φόβο σε ορισμένους Ισραηλινούς και να διαταράξει την καθημερινότητα στη χώρα. Επίσης, οι ελάχιστες ζημιές που προκλήθηκαν στο Ισραήλ, το Ιράν μπορεί να ελπίζει ότι οποιαδήποτε απάντηση θα είναι μετρημένη. Αρκετές ώρες αφότου εκτόξευσε τα drones και τους πυραύλους, το Ιράν είπε ότι η επιχείρηση τελείωσε.

Οι ΗΠΑ αξιόπιστος σύμμαχος

Οι ΗΠΑ ήταν βασικός παράγοντας στην απόκρουση της επίθεσης, επιδεικνύοντας στους συμμάχους τους σε όλο τον κόσμο τη δύναμη και την αξιοπιστία της αμερικανικής υποστήριξης.

Τώρα, καθώς το Ισραήλ σκέφτεται πώς και αν θα απαντήσει, αυτή η συμμαχία θα τεθεί σε δοκιμασία, με την κυβέρνηση Μπάιντεν να επιδιώκει να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ και να το αποτρέψει από το να απαντήσει και να επιδεινώσει τη σύγκρουση.



Πηγή: skai.gr

