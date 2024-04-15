Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, στις 15 Απριλίου

1825 Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή πολιορκεί το Μεσολόγγι, το οποίο θα πέσει ένα χρόνο αργότερα με την ηρωική έξοδο.

1865 ΠΕΘΑΝΕ Ο ΑΒΡΑΑΜ ΛΙΝΚΟΛΝ

Αβραάμ Λίνκολν, 16ος πρόεδρος των ΗΠΑ. (Γεν. 12/2/1809)

1912 ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ Ο «ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ»

Ο «Τιτανικός» βυθίζεται, έπειτα από ένα φοβερό χτύπημα με παγόβουνο στο Βόρειο Ατλαντικό. Από τους 2.340 επιβαίνοντες, χάνονται στα παγωμένα νερά οι 1.595.

1980 ΠΕΘΑΝΕ Ο ΖΑΝ ΠΟΛ ΣΑΡΤΡ

Ζαν Πολ Σαρτρ, Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, που αρνήθηκε να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας που του απονεμήθηκε το 1964. (Γεν. 21/6/1905)

Πηγή: skai.gr

