Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν δήλωσε την Κυριακή ότι το χτύπημα του Ιράν κατά του Ισραήλ ήταν "περιορισμένο" σε εύρος, πράγμα που σημαίνει ότι "δεν καθορίσαμε μη στρατιωτικό στόχο στην απάντησή μας".



Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στόχευσαν μια στρατιωτική βάση όπου ο ισραηλινός στρατός διατηρεί αεροσκάφη F-35, απ' όπου ξεκίνησε η επίθεση εναντίον του κτιρίου της πρεσβείας του Ιράν στη Δαμασκό στις αρχές αυτού του μήνα, δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: skai.gr

Το βράδυ του Σαββάτου, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)ς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Ισραήλ ως απάντηση στην επίθεση στο προξενικό τμήμα της πρεσβείας του Ιράν στη συριακή πρωτεύουσα, η οποία σκότωσε δύο ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές και πέντε άλλους αξιωματικούς.«Η επιχείρηση είχε στόχο το κέντρο πληροφοριών και το ‘’μάτι’’ του Σιωνιστικού καθεστώτος που είχε χρησιμοποιηθεί για να διευθύνει όλες τις επιχειρήσεις τους τελευταίους έξι μήνες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επιχείρησης στην πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Δαμασκό», είπε ο Αμπντολαχιάν.ή πληθυσμιακό κέντρο, ακόμη και κατά την επίθεση στη στρατιωτική βάση... ελήφθη υπόψη η απαραίτητη ακρίβεια για την αντιμετώπιση και την απάντηση στο σιωνιστικό καθεστώς», υποστήριξε.Ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι το Ιράν είπε στις περιφερειακές χώρες, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρατιωτικές βάσεις, ότι ο μοναδικός σκοπός της «νόμιμης» επιχείρησης ήταν να «τιμωρήσει» το ισραηλινό καθεστώς για την επιθετικότητά του κατά των διπλωματικών εγκαταστάσεων του Ιράν.Η Ισλαμική Δημοκρατία, είπε, δεν επιδιώκει να βάλει στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις ή στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή.Ωστόσο, ο κορυφαίος Ιρανός διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές τους βάσεις στην περιοχή για να εξαπολύσουν οποιαδήποτε επίθεση προς υποστήριξη του Ισραήλ, τότε «η αμερικανική στρατιωτική βάση σε αυτή τη χώρα«Είμαστε ευγνώμονες στους γείτονές μας και τους αδελφούς μας στην περιοχή που έλαβαν γρήγορα αυτό το μήνυμα και τόνισαν στις ΗΠΑ και σε άλλους να κρατήσουν αμέσως οποιονδήποτε πόλεμο μακριά από το έδαφός τους», είπε Ιρανός αξιωματούχος.Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν είναι προσηλωμένο στην ασφάλεια των «αδερφών μας στις γειτονικές χώρες και στην περιοχή».

