Τα αεροδρόμια στο Ιράν, ανάμεσά τους δύο στην Τεχεράνη, επαναλειτούργησαν σήμερα μετά τη διακοπή που υπήρξε λόγω της επίθεσης της χώρας εναντίον του Ισραήλ τη νύκτα του Σαββάτου.

«Οι πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης αποκαταστάθηκαν» από τις 06:00 τοπική ώρα (05:30 ώρα Ελλάδας), μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Irna.

Η κατάσταση εξομαλύνθηκε επίσης στα αεροδρόμια Μεχραμπάντ της Τεχεράνης και σε αυτά των πόλεων Ταμπρίζ, Μασχάντ και Σιράζ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Ιράν ανέστειλε για προληπτικούς λόγους την εναέρια κυκλοφορία αφού εξαπέλυσε πρωτοφανή επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε απάντηση στο αποδιδόμενο στο Ισραήλ πλήγμα εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό την 1η Απριλίου.

Πριν από την επίθεση, κάποιες αεροπορικές εταιρείες, όπως η γερμανική Lufthansa, είχαν αναστείλει τις πτήσεις προς το Ιράν, ενώ άλλες είχαν αποφασίσει να μην περνούν πλέον πάνω από τη χώρα.

Άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής – ανάμεσά τους το Ισραήλ, το Ιράκ, ο Λίβανος και η Ιορδανία—είχαν επίσης κλείσει τον εναέριο χώρο τους τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή, προτού τον ξανανοίξουν χθες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.