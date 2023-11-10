Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε σήμερα Παρασκευή την ευθύνη για την επίθεση που εξαπέλυσαν μαχητές της εναντίον κυβερνητικών δυνάμεων στην αχανή έρημο της επαρχίας Αλ Ρασάφα στην κεντρική Συρία.

Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση «σε δύο κτίρια του συριακού στρατού και των δυνάμεων εθνικής άμυνας», μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης που πρόσκειται στην Δαμασκό, ανέφερε η ανακοίνωση της τζιχαντιστικής οργάνωσης που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Amaq.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 34 νεκροί ήταν ο απολογισμός της συγκεκριμένης επίθεσης, η οποία ήταν μια από τις πιο φονικές που έχουν σημειωθεί από τις αρχές του έτους.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει εντείνει τον τελευταίο καιρό τις επιθέσεις του στη Συρία, χρησιμοποιώντας ως ορμητήρια περιοχές της ερήμου όπου έχουν βρει καταφύγιο οι μαχητές του μετά την κατάρρευση του «χαλιφάτου» του το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

