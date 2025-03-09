Συρία: Σφαγή Αλεβιτών και Αλαουιτών από τον στρατό του αλ Σάρα

Περισσότεροι από 700 άμαχοι Αλαουίτες και Αλεβίτες έχουν σκοτωθεί στη Συρία από την Πέμπτη από τις δυνάμεις ασφαλείας της συριακής de facto κυβέρνησης και συμμαχικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων και συγκρούσεων με πιστούς του Μπασάρ αλ Άσαντ στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Στις δύο παραλιακές συριακές επαρχίες της Λατάκειας και της Ταρτούς κατοικούν συμπαγείς πληθυσμοί της εθνοτικο-θρησκευτικής μειονότητας των Αλεβιτών.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε πως «745 άμαχοι αλαουίτες σκοτώθηκαν στις περιφέρειες της συριακής ακτής και των βουνών της Λαττάκειας από τις δυνάμεις ασφαλείας και οργανώσεις που συνδέονται μ' αυτές».

Η μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία έκανε λόγο για «εκτελέσεις» αμάχων στη βάση των θρησκευτικών πεποιθήσεων ή της καταγωγής τους.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ κάλεσε χθες τα μέρη «να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες» και να προστατεύουν τους αμάχους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στα θύματα είναι και πολλά παιδιά.

JUST IN: 🇸🇾 Hundreds of civilians including children reportedly killed by Ahmed Al Sharaa's HTS militants in Syria. pic.twitter.com/kYtIrMCeTu — BRICS News (@BRICSinfo) March 8, 2025

Η ανακοίνωση αυτή αυξάνει τον απολογισμό των θυμάτων σε τουλάχιστον 1.018 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 273 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και μαχητές πιστοί στη φατρία του Άσαντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πρόκειται για τα πιο πολύνεκρα επεισόδια αφότου κατέλαβαν την εξουσία στη Συρία την 8η Δεκεμβρίου οι τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ).

Ο ηγέτης της οργάνωσης και μεταβατικός πρόεδρος Άχμεντ Σάρα έκανε λόγο σήμερα για «αναμενόμενες προκλήσεις» και κάλεσε ταυτόχρονα σε εθνική ενότητα.

Οι συριακές de facto αρχές ανακοίνωσαν χθες Σάββατο πως εργάζονται για να «αποκαταστήσουν την τάξη» στη δυτική Συρία.

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα δήλωσε ότι θα κυνηγήσει τα «απομεινάρια» του καθεστώτος του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και θα οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους.

Παράλληλα, κάλεσε τους Αλαουίτες αντάρτες να παραδοθούν «πριν να είναι πολύ αργά».

«Τα βάλατε με όλους τους Σύρους και διαπράξατε ασυγχώρητο λάθος. Η απάντηση ήρθε και δεν μπορέσατε να την αντέξετε. Καταθέστε τα όπλα και παραδοθείτε», είπε ο Σάρα.

Προέτρεψε επίσης τις δυνάμεις ασφαλείας να «διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν υπερβολικές ή αδικαιολόγητες απαντήσεις» μετά από αναφορές για πολλές απώλειες αμάχων κατά τη διάρκεια συγκρούσεων.

Οι Αλαουίτες είναι μια σημαντική μυστικιστική θρησκευτική ομάδα της Συρίας, η οποία ακολουθεί έναν κλάδο του Σιιτικού Ισλάμ. Σήμερα, οι Αλαουίτες αντιπροσωπεύουν περίπου το 11% πληθυσμού της Συρίας.

Οι Αλαουίτες (η σέκτα του Ασαντ) έχουν ορισμένες ομοιότητες με το σιιτικό Ισλάμ, αλλά θεωρούνται μία ανεξάρτητη μουσουλμανική θρησκεία, με πολλές επιρροές από τη φιλοσοφία των Σούφι και δυτικές ελευθερίες.

Δολοφονίες αντεκδίκησης μεταξύ Σουνιτών και Αλαουιτών

Οι μάχες μεταξύ των δύο πλευρών ξεκίνησαν την Τρίτη όταν μαχητές του αυτοεξορισθέντος προέδρου Άσαντ έστησαν ενέδρα σε δυνάμεις του νέου καθεστώτος στη Τζαμπλέ, που βρίσκεται στην Λατάκια.

Οι δολοφονίες εκδίκησης ξεκίνησαν από σουνίτες μουσουλμάνους ένοπλους πιστούς στην κυβέρνηση αλ Σάρα, εναντίον μελών της μειονοτικής αίρεσης των Αλαουιτών του Άσαντ.

Κάτοικοι χωριών και πόλεων των Αλαουιτών μίλησαν στο Associated Press για δολοφονίες κατά τις οποίες ένοπλοι πυροβόλησαν Αλαουίτες, στην πλειονότητά τους άνδρες, στους δρόμους ή στις πόρτες των σπιτιών τους.

Πολλά σπίτια Αλαουιτών λεηλατήθηκαν και στη συνέχεια πυρπολήθηκαν σε διαφορετικές περιοχές, είπαν στο AP.

Ο Σαμίρ Χαϊντάρ, κάτοικος της Μπάνιας, 67 ετών, είπε πως δυο αδέλφια του και ανιψιά του σκοτώθηκαν από «ένοπλες ομάδες» που εισέβαλαν στο σπίτι τους, προσθέτοντας ότι στις τάξεις τους συγκαταλέγονταν «ξένοι».

Βίντεο – ντοκουμέντα κατέγραψαν δεκάδες νεκρούς αμάχους στην πόλη αλ Μουχταρίγια όπου περισσότεροι από 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Άλλα βίντεο κατέγραφαν μαχητές με στρατιωτική περιβολή να εκτελούν αιχμαλώτους, αφού πρώτα τους είχαν υποχρεώσει να γαβγίσουν.

Κοινή δήλωση των Πατριαρχών των Χριστιανικών Εκκλησιών της Συρίας - Καταδικάζουν τις σφαγές αθώων

Με κοινή δήλωση, οι τρεις Πατριάρχες των Χριστιανικών Εκκλησιών της Συρίας Ιωάννης Ι’, Ιγνάτιος Εφραίμ Β’ και Γιουσέφ Αλ Αμπσι «ζητούν να σταματήσουν αμέσως αυτές οι φρικτές πράξεις στη Συρία, καταδικάζοντας το πρόσφατο κύμα επιθέσεων και φόνων αμάχων.

Ολόκληρη η δήλωση:

Τις τελευταίες ημέρες, η Συρία έχει γίνει μάρτυρας μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης της βίας, της κτηνωδίας και των δολοφονιών, με αποτέλεσμα επιθέσεις εναντίον αθώων πολιτών, μεταξύ των οποίων γυναικών και παιδιών. Σπίτια έχουν παραβιαστεί από ανθρώπους που αγνόησαν την ιερότητα τους και περιουσίες έχουν λεηλατηθεί - σκηνές που αντικατοπτρίζουν έντονα την τεράστια δυστυχία που υφίσταται ο συριακός λαός.

Οι Χριστιανικές Εκκλησίες, ενώ καταδικάζουν σθεναρά κάθε πράξη που απειλεί την ειρήνη μεταξύ των πολιτών, καταγγέλλουν και καταδικάζουν τις σφαγές με στόχο αθώους αμάχους και ζητούν τον άμεσο τερματισμό αυτών των φρικτών πράξεων, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όλες τις ανθρώπινες και ηθικές αξίες.

Οι Εκκλησίες ζητούν επίσης την ταχεία δημιουργία συνθηκών που θα ευνοήσουν την επίτευξη εθνικής συμφιλίωσης μεταξύ του συριακού λαού. Προτρέπουν για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που διευκολύνει τη μετάβαση σε ένα κράτος που σέβεται όλους τους πολίτες του και θέτει τα θεμέλια για μια κοινωνία βασισμένη στην ισότητα των πολιτών και τη γνήσια συνεργασία, απαλλαγμένη από τη λογική της εκδίκησης και του αποκλεισμού. Ταυτόχρονα, επαναβεβαιώνουν την ενότητα της συριακής επικράτειας και απορρίπτουν κάθε προσπάθεια διαίρεσής της.

Οι Εκκλησίες καλούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός της Συρίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να θέσουν τέρμα στη βία και να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις που θα προασπίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα διατηρούν την εθνική ενότητα.

Προσευχόμαστε ο Θεός να προστατεύσει τη Συρία και το λαό της και να επικρατήσει ειρήνη σε όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.