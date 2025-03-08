Πήραν τα όπλα οι Αλεβίτες στη Συρία

Διαστάσεις μαζικής εξέγερσης τείνουν να λαμβάνουν οι σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε κυβερνητικές δυνάμεις και ένοπλους υποστηρικτές του καθεστώτος Άσαντ στις δύο παραλιακές συριακές επαρχίες της Λατάκειας και της Ταρτούς, όπου κατοικούν συμπαγείς πληθυσμοί της εθνοτικο-θρησκευτικής μειονότητας των Αλεβιτών. Σε χθεσινοβραδινό δραματικό του τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Πρόεδρος της Συρίας, Άχμαντ Αλ-Σάρα, κάλεσε τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις να καταστείλουν τις ταραχές, τις σοβαρότερες που σημειώνονται στη Συρία αφότου κατέρρευσε το καθεστώς Άσαντ.



Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στο Λονδίνο, αναφέρει ότι τις τελευταίες τέσσερεις μέρες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 340 άτομα, εκ των οποίων δεκάδες στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων, ενώ άλλοι Αλεβίτες μειονοτικοί σε Λατάκεια και Ταρτούς εκτελέστηκαν από τις δυνάμεις του καθεστώτος.



Οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις



Οι εξελίξεις στη Συρία σχολιάστηκαν από τη Ρωσία, το Κατάρ και το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε τη στήριξή του στον Σύρο πρόεδρο, χαρακτηρίζοντας «τρομοκρατικά στοιχεία» τους εξεγερθέντες.



Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, με την εκπρόσωπο Τύπου Μαρία Ζαχάροβα να αναφέρεται στην ανάγκη προστασίας των μειονοτήτων της Συρίας, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο έμμεση αναφορά στον πληθυσμό των Αλεβιτών της Λατάκειας και της Ταρτούς – περιοχές στις οποίες η Ρωσία συνεχίζει να διατηρεί στρατιωτική παρουσία.



Από την άλλη, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισράελ Κατς, σχολιάζοντας με έντονο ύφος τις εξελίξεις στη Συρία, αποκάλεσε τον πρόεδρο Αλ-Σάρα «τζιχαντιστή τρομοκράτη που αποφάσισε να φοράει κουστούμι», εξέφρασε τη στήριξή του στους Αλεβίτες μειονοτικούς που αντιστέκονται στο νέο καθεστώς και επανέλαβε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στα εδάφη της Νότιας Συρίας «όχι μόνο για να προστατεύσουν την ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά και να υπερασπιστούν την μειονότητα των Δρούζων» σε περίπτωση που οι δυνάμεις της κυβέρνησης της Δαμασκού στραφούν εναντίον τους.









Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.