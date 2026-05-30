Roland Garros: Κατέρρευσε η Σάκκαρη κι ενώ έδειχνε ότι κρατά την πρόκριση στα χέρια της

Την ευκαιρία να προκριθεί στους «16» του Roland Garros έχασε η Μαρία Σάκκαρη (νο.49) κι ενώ όλα έδειχναν ότι μπορεί να τα καταφέρει κόντρα στην Πολωνή, Μάγια Τσβαλίνσκα (νο.114). Η κορυφαία μας τενίστρια έκανε περίπατο στο πρώτο σετ (6-1), προηγήθηκε με μπρέικ στο δεύτερο (2-1), αλλά αντί να κάνει το 3-1 στο δικό της σερβίς, το έχασε και κάπου εκεί έδειξε να επηρεάζεται σε τεράστιο βαθμό.

Το δεύτερο σετ δεν κατάφερε να το διεκδικήσει, αφού η Πολωνέζα προηγήθηκε 2-5 και στο τρίτο σετ έχασε πάλι την ευκαιρία να ανακτήσει ψυχολογία, όταν είχε τρία break points για να ισοφαρίσει σε 2-2, αλλά δεν τα κατάφερε και έμεινε πίσω με 1-3. H Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε τελικά με 6-1, 3-6, 2-6.

Οι θερμοκρασίες που επικρατούν στη φετινή διοργάνωση είναι ακραίες (καύσωνας μήνα Μάη στο Παρίσι) και αυτό έχει επηρεάσει αρκετούς αθλητές, με αποτέλεσμα πολλές εκπλήξεις και ανατροπές.

Πηγή: skai.gr

