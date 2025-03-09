Με κοινή δήλωση, οι τρεις Πατριάρχες των Χριστιανικών Εκκλησιών της Συρίας Ιωάννης Ι’, Ιγνάτιος Εφραίμ Β’ και Γιουσέφ Αλ Αμπσι «ζητούν να σταματήσουν αμέσως αυτές οι φρικτές πράξεις στη Συρία, καταδικάζοντας το πρόσφατο κύμα επιθέσεων και φόνων αμάχων.

Ολόκληρη η δήλωση:

Τις τελευταίες ημέρες, η Συρία έχει γίνει μάρτυρας μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης της βίας, της κτηνωδίας και των δολοφονιών, με αποτέλεσμα επιθέσεις εναντίον αθώων πολιτών, μεταξύ των οποίων γυναικών και παιδιών. Σπίτια έχουν παραβιαστεί από ανθρώπους που αγνόησαν την ιερότητα τους και περιουσίες έχουν λεηλατηθεί - σκηνές που αντικατοπτρίζουν έντονα την τεράστια δυστυχία που υφίσταται ο συριακός λαός.

Οι Χριστιανικές Εκκλησίες, ενώ καταδικάζουν σθεναρά κάθε πράξη που απειλεί την ειρήνη μεταξύ των πολιτών, καταγγέλλουν και καταδικάζουν τις σφαγές με στόχο αθώους αμάχους και ζητούν τον άμεσο τερματισμό αυτών των φρικτών πράξεων, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όλες τις ανθρώπινες και ηθικές αξίες.

Οι Εκκλησίες ζητούν επίσης την ταχεία δημιουργία συνθηκών που θα ευνοήσουν την επίτευξη εθνικής συμφιλίωσης μεταξύ του συριακού λαού. Προτρέπουν για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που διευκολύνει τη μετάβαση σε ένα κράτος που σέβεται όλους τους πολίτες του και θέτει τα θεμέλια για μια κοινωνία βασισμένη στην ισότητα των πολιτών και τη γνήσια συνεργασία, απαλλαγμένη από τη λογική της εκδίκησης και του αποκλεισμού. Ταυτόχρονα, επαναβεβαιώνουν την ενότητα της συριακής επικράτειας και απορρίπτουν κάθε προσπάθεια διαίρεσής της.

Οι Εκκλησίες καλούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός της Συρίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να θέσουν τέρμα στη βία και να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις που θα προασπίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα διατηρούν την εθνική ενότητα.

Προσευχόμαστε ο Θεός να προστατεύσει τη Συρία και το λαό της και να επικρατήσει ειρήνη σε όλη τη χώρα.



Joint Statement by the Patriarchs in Syria

Damascus, 8 March 2025



